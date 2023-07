De Laurentiis, una furia contro il presidente Malagò: “Dovrebbe farsi da parte”

Aurelio De Laurentiis scatena ancora una volta la polemica. Il presidente del Napoli, in occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Meluso, ha attaccato duramente il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, arrivando al punto di chiedersi di farsi da parte.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha di certo paura di farsi dei nemici o di scatenare una polemica e l’ultima arriva proprio in occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Meluso. A una domanda sull’arrivo di calciatori extracomunitari, De Laurentiis si lancia all’attacco.

Bisogna chiederlo alla Lega, a Malagò e a Gravina. Siamo l’unico paese che può avere solo due extracomunitari. Sarebbe bello avere un dialogo. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte visto che il calcio italiano finanzia tutto lo sport italiano.

Prendiamo qualche unità in più, rispettando la Legge Bossi-Fini. Non si cambiano mai le leggi, c’è una sovrapposizione che incrosta tutto il meccanismo. I club non possono fare la propria strada perché troppi limiti ti impediscono di fare impresa.