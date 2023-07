Champions, favola Far Oer: il piccolo club che ha eliminato il Ferencvaros

Una città di 5.000 abitanti rovescia lo storico Ferencváros. Il KÍ Klaksvík delle Isole Faroe protagonista in Champions con i campioni d'Ungheria

20-07-2023 16:04

Il calcio riserva sempre sorprese e storie da ricordare, come il KÍ Klasvík che ha eliminato il gigante ungherese del Ferencváros, campione d’Ungheria, ottenendo uno 0-3 fuori casa nei preliminari di Champions. Un’impresa che sembrava impossibile. Frederiksberg è stato il grande uomo della partita grazie ai due gol che hanno aiutato la sua squadra ad avanzare al prossimo turno di qualificazione. È una gioia enorme per una squadra di una città di appena 5.000 abitanti.

Il riscatto della cittadina semisconosciuta delle isole Far Oer

È molto probabile che non si sia sentito parlare molto del nome KÍ Klasvík. È una squadra della città di Klasvík nelle remote Isole Far Oer. Il loro stadio può contenere poco più di 3.000 tifosi e la popolazione locale supera a malapena le 5.000 persone. I supporters ora sperano di poter continuare a godersi il percorso della loro squadra verso la qualificazione alla massima competizione europea per club.

La storia in Champions del KÍ Klasvík è destinata a proseguire

Il club è stato fondato nel 1904 e ha vinto il campionato nazionale 20 volte. La loro prima esperienza in Champions League è stata nel 1992 e hanno perso 6-1 nei turni precedenti contro lo Skonto Riga. La squadra è composta principalmente da giocatori del paese più alcuni provenienti dai paesi nordici come Norvegia, Svezia e Danimarca. c’è anche un giocatore di origine serba e un altro del Ghana. Il loro allenatore, Magne Hoseth, è stato convocato per la Norvegia in più di 20 partite. La stella della squadra è Árni Frederiksberg la cui carriera è sempre stata all’interno delle isole.

Il KÍ Klasvík potrebbe incontrare il Galatasaray e altre big

Il KÍ Klasvík aspetta già i rivali per il prossimo turno: il Bollklubben Häcken, meglio noto come BK Häcken o semplicemente Häcken, una società calcistica svedese con sede presso Hisingen, isola nei dintorni di Göteborg. Milita in Allsvenskan, la massima divisione del campionato svedese. Chissà se KÍ Klasvík riuscirà a bissare il miracolo ed avanzare nel doppio scontro contro il club svedese. In questo secondo turno entrano già squadre del calibro di Galatasaray, Dinamo Zagabria o Copenaghen, che potrebbero essere i successivi avversari.

Lo Sceriff e il Qarabag vanno avanti

Lo Sceriff della Moldavia, il BATE Borisov della Bielorussia, il Qarabag dell’Azerbaigian e il bulgaro Ludogorets sono alcune delle squadre che hanno superato il primo turno preliminare della Champions League. Queste squadre hanno battuto rispettivamente Farul Constanta, Partizani, Lincoln e Ballkani.