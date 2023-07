Anna Billò lascia Sky, ecco perché. Chi sarà il nuovo volto Champions?

Un altro addio illustre a Sky, dopo Ilaria D'Amico anche Anna Billò saluta dopo 19 anni: Sky ora dovrà trovare un altro volto per la Champions

19-07-2023 16:36

Sky Sport si è da poco aggiudicata i diritti in esclusiva per il triennio 2024/2027 di 185 delle 203 partite della Champions League e di tutte le gare di Europa League e di Conference League ma i suoi eventi di punta – e non solo – non saranno più condotti dal volto che per anni ha accompagnato i telespettatori con il suo sorriso, garbo e competenza: Anna Billò.

Quando Anna Billò sostituì Ilaria D’Amico a Sky Sport

Dopo l’addio di Ilaria D’Amico nel 2020, lascia la pay tv di Murdoch anche Anna Billò, fino alla passata stagione conduttrice di Champions League Show, il programma di punta dei pre e post gare di coppa.

Nel settembre 2020, Anna Billò aveva preso il posto che era stato di Ilaria D’Amico a Sky dopo la decisione della giornalista sportiva di abbandonare il mondo del calcio a diversi anni dall’inizio della sua relazione con il compagno Gigi Buffon. Era arrivata al timone della trasmissione dedicata alla Champions League, condotta per circa 3 anni prima dell’addio annunciato oggi. Una promozione per Billò che aveva trascorso l’anno precedente alla conduzione dei collegamenti da studio per l’Europa League. Ora la pay tv è già alla ricerca di un nuovo volto per la Champions per coprire i diritti delle partite e competizioni UEFA nel prossimo triennio 2024/2027.

Il commovente messaggio di addio di Anna Billò a Sky

Dopo 19 anni, quasi 20 con SkySport, Anna Billò ha deciso di lasciare la testata giornalistica della nota pay tv. Il suo commovente messaggio di addio tra ricordi ed emozioni non lascia però ben capire quali potranno essere i suoi piani futuri: “Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 19 anni. La mia decisione di chiudere questo ciclo con Sky, è carica di emozione e di ricordi intensi. Buona vita a tutti”.

Il saluto del direttore di SkySport Federico Ferri ad Anna Billò

Per lei anche il saluto del direttore di Sky Sport, Federico Ferri: “Le cassette con la staffetta dalla tribuna al parcheggio del San Paolo – ha scritto in un tweet pieno di ricordi -, chiusi nello stadio a Bordeaux, a bordo campo al Bernabeu. E poi in ruoli diversi, fino a Istanbul. Ma sempre insieme. Grande professionista, grandissima persona. In bocca al lupo Anna”.

Anna Billò: la moglie di Leonardo e la sua vita privata

Non è chiaro se la giornalista – moglie di Leonardo, ex calciatore ed ex dirigente sportivo di Milan e Psg, tra le altre squadre – si fermerà o se per lei si prospetti una nuova avventura. Anna Billò è ancora sposata con l’ex calciatore brasiliano Leonardo Nascimento de Araújo, con il quale ha avuto due figli: Tiago, nato nel 2011 e Tomas, nato invece nel 2014. Leonardo, durante un collegamento in diretta dopo i sorteggi di Champions, le aveva chiesto di sposarlo.

La giornalista all’epoca aveva dichiarato: “È stato molto romantico ma anche un po’ maldestro. Al momento avevo pensato a uno scherzo”.