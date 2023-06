Europa League 2023/2024, tutto quello che c’è da sapere: le fasce dei sorteggi e le date

Roma e Atalanta dovrebbero essere teste di serie: preliminari dal 10 agosto, la finale il 22 maggio a Dublino

15-06-2023 09:55

Dopo aver mandato due squadre in semifinale e una in finale (persa dalla Roma col Siviglia) l’Italia ci riprova in Europa League in vista della prossima stagione. Difficile capire il livello della competizione prima di sapere quali saranno le retrocesse dalla Champions ma ai nastri di partenza ci sono comunque squadre di acclarata nobiltà. L’Italia è rappresentata da Atalanta e Roma, giunte rispettivamente quinta e sesta in serie A.

Europa League, Roma e Atalanta teste di serie

In attesa di scoprire chi si qualificherà alla fase a gironi al momento Roma e Atalana sono teste di serie. I giallorossi la terza, dietro solamente al Liverpool come ranking Uefa ma anche al West Ham United in qualità di vincitrice della Conference League. Settima posizione per l’Atalanta. Il Liverpool è ovviamente la favorita, ma attenzione alle outsiders fra le quali spicca il Brighton di De Zerbi.

Europa League, le squadre già qualificate

Sono già qualificate alla fase a gironi Sporting Lisbona, Tolosa, Brighton, Liverpool, Friburgo, Betis, Villarreal, Rennes, Roma, Atalanta e Bayer Leverkusen

Europa League, le date

10 e 17 agosto – Turno preliminare

24 e 31 agosto – Playoff

21 settembre – Prima giornata gironi

5 ottobre – Seconda giornata gironi

26 ottobre – Terza giornata gironi

9 novembre – Quarta giornata gironi

30 novembre – Quinta giornata gironi

14 dicembre – Sesta giornata gironi

15 e 22 febbraio 2024 – Andata e ritorno sedicesimi

7 e 14 marzo 2024 – Andata e ritorno ottavi

11 e 18 aprile 2024 – Andata e ritorno quarti

2 e 9 maggio 2024 – Andata e ritorno semifinali

22 Maggio 2024 – Finale a Dublino, Irlanda

Queste le date dei sorteggi:

24 luglio – Preliminare

7 agosto – Playoff

1 settembre – Fase a gironi

18 dicembre – Sedicesimi

23 febbraio 2014 – Ottavi

15 marzo 2024 – Quarti, Semifinali e Finale