Premier League: ok City, De Zerbi fa la storia del Brighton

Ai Citizens è bastata una rete di Alvarez per piegare il Chelsea

21-05-2023 19:14

Il Manchester City campione d’Inghilterra ha celebrato l’ennesimo titolo con una vittoria: alla squadra di Guardiola è bastata una rete di Julian Alvarez nel primo tempo per piegare il Chelsea per 1-0 e festeggiare davanti ai propri tifosi.

E’ una domenica di festa anche per Roberto De Zerbi: il suo Brighton ha superato in rimonta per 3-1 il Southampton, conquistando matematicamente la qualificazione alle prossime coppe europee.

“Ci manca solo un punto per essere in Europa League. È lì che vogliamo giocare, non in Conference”, ha detto spavaldo De Zerbi nel dopo gara.