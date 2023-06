Serie A, partite dell'ultima giornata: lotta salvezza Verona-Spezia e sprint coppe Juve-Roma-Atalanta. DIRETTA GOL

Tre le squadre in corsa per i due posti che regalano la qualificazione in Europa League: l’Atalanta, impegnata in casa contro il Monza, la Roma, che scende in campo all’Olimpico contro lo Spezia, e la Juventus, di scena ad Udine. Chi sarà escluso parteciperà alla prossima Conference League.

L’Atalanta dopo 37 giornate è quinta a 61 punti, la Roma è sesta a 60, la Juventus settima a 59.

L’Atalanta va in Europa League se:

-vince contro il Monza

-pareggia e Roma e Juventus non vincono

-perde e una tra Roma e Juventus non vince, o entrambe non vincono

La Roma va in Europa League se:

-vince contro lo Spezia

-pareggia e la Juve non vince

-perde e la Juve non vince

La Juve va in Europa League se:

-vince contro l’Udinese e una tra Atalanta e Roma non vince