Ultima giornata di campionato con l'Atalanta che va alla ricerca del pass per l'Europa League, serve vincere per blindare la qualificazione. Davanti si troverà il Monza, rilevazione del campionato.18:52

I brianzoli momentaneamente al decimo posto, come aveva pronosticato Galliani ad inizio stagione, con una vittoria possono migliorare la propria classifica e scavalcare il Torino. Troppo tardi per ipotizzare, in caso di squalifica della Juventus dalle coppe europee, una qualificazione alla Conference League, vista la vittoria della Fiorentina che ora dista quattro lunghezze.18:56

C'è Hojlund in attacco nell'Atalanta con alle spalle Koopmeiners e Pasalic, pronti a subentrare Lookman e Muriel. Ederson in mediana con De Roon. Difesa a tre con Scalvini, Toloi e Djimsiti. Nel Monza gioca Mota con Caprari in avanti. Carlos Augusto e Ciurria sulle corsie, con in mezzo Pessina, Rovella e Colpani. Parte dalla panchina Petagna.20:13