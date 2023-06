Manca poco all'inizio di Roma-Spezia. Ospiti a caccia di punti per la salvezza.20:05

Le scelte di Mourinho: Belotti al centro dell'attacco, Dybala ed El Shaarawy a supporto. Cristante e Pellegrini in mediana, Celik e Zalewski sulle fasce. In porta spazio a Svilar.20:11

Le scelte di Semplici: in avanti Nzola e Gyasi, Reca e Amian gli esterni. Esposito in regia, Bourabia preferito a Ekdal. Tra i pali c'è Zoet. Verde e Agudelo in panchina.20:13