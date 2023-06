Per i friulani una partita senza motivazioni di classifica, si cerca la vittoria contro la grande dopo aver raggiunto l'obbiettivo salvezza. Discorso diverso per la Juventus che, causa penalizzazioni, si gioca ancora il miglior piazzamento europeo.20:24

Sottil vuole chiudere in bellezza e non in striscia negativa, tanti cambi rispetto alla sfida con la Salernitana partendo dal ritorno di Beto in attacco in coppia con Thauvin; Udogie sulla fascia, in difesa il trio Abankwah, Perez, Guessand .20:29