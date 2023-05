Europa League, Roma beffata: dall'arbitro a Mancini, polemiche e reazioni social

I principali punti di discussione sui social, le polemiche e e le reazioni di Siviglia-Roma, con i commenti dei tifosi giallorossi e le critiche all'arbitro Taylor a tenere banco

01-06-2023 00:13

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Una infinita tenzone finale tra Siviglia e Roma si è conclusa con la vittoria dei primi, che conquistano così la loro settima Europa League con lancinante scoramento dei giallorossi, soprattutto per come si è persa la partita.

Un match estenuante, non tanto perché si è trascinato ai rigori, ma perché è stato costellato di proteste, simulazioni, una valanga di cartellini gialli (ci finisce pure Mourinho per una lite tra le panchine nel secondo supplementare) e oltre venti minuti di recupero totali se consideriamo la partita nel suo complesso. Diversi e molto accesi gli argomenti di discussione che hanno tenuto banco sui social riguardo questa prova endurance tra le due squadre (spicca in particolare l’arbitro). Ma andiamo per gradi.

Dybala la sblocca, i tifosi festeggiano e pungono la Juve

Cominciamo da Dybala, piangente alla fine e schierato a sorpresa dal primo minuto nonostante il precedente problema alla caviglia sinistra, che ha ripagato la fiducia dimostrando che la sua non era solo voglia di esserci dando il massimo per recuperare, ma anche di lasciare il segno. Suo il gol che ha sbloccato una partita sino a quel momento non esattamente esaltante sul profilo di gioco e condizionata da interruzioni, presunti falli e fumogeni in campo (non a caso avremo nel primo tempo ben 7 minuti di recupero). Non che cambi molto nell’estenuante proseguimento, va detto.

Una Roma impenetrabile e che contiene gli avversari (“Classica partita alla Mou”, “Posso dire che noia?”, si è letto nei commenti social, colpa anche dei ritmi più blandi del Siviglia), ma al 35′ il match viene sbloccato dal sinistro di Dybala, servito da Mancini. E il web subito s’infiamma: “Come si fa a dire che un giocatore così non è indispensabile! Paulo mostruoso sempre”, twitta una tifosa. E poi, un altro commentatore loda: “Come si fa a non amare il mancino di questo gioiello? Paulo Dybala è il calcio”.

E la Juventus ha fatto da convitato di pietra, giacché molti hanno sparso sale sulla ferita bianconera che aveva rinunciato alla Joya per puntare sul connazionale Di Maria. “Dybala è sempre stato una spanna superiore. Mi dispiace Juve, cosa hai cacciato”, annota un utente social. E ancora, c’è chi ricorda una massima invecchiata male, come fa questo commentatore: “‘Fortuna che Dybala è andato via, perché non è mai decisivo nelle partite importanti’ cit.”. E un altro punge: “È successo ancora, dopo Zidane, Inzaghi e ora Dybala: segnano nelle finali europee dopo aver lasciato la Juventus…”.

Infine, c’è chi lancia strali contro Allegri, come fa l’utente Danilo Tanca: “Dybala che veniva messo fuori ruolo da Allegri o lo lasciava in panca non ritenendolo decisivo e facilmente sostituibile. Da notare che non è al massimo dato che fisicamente era cosi anche alla Juve, ma nel suo piccolo o ti mette davanti alla porta o come in questo caso segna. Il peggior allenatore della storia del calcio non c’è un giocatore che non abbia distrutto”.

L’autogol e l’errore sul dischetto di Mancini creano una bolgia sul web

Il web ha poi sottolineato la fortuna di Mourinho, in particolare sul palo di Rakitic sul finale del primo tempo, ma se anche fosse il tecnico ha pagato pegno con l’autogol di Mancini dell’1-1. Punto e a capo, e i social diventano una bolgia. Scrive questo utente, con toni molto severi (e anche offensivi, da cui ci dissociamo ovviamente): “Mi dispiace per l’autogol, ma Mancini fa veramente schifo. Il Siviglia era troppo avanti e la Roma troppo indietro. Le partite non si possono voler chiudere 1-0 in una finale in cui ci si gioca tutto”.

Al di là delle contumelie rivolte a Mancini, tifosi e non sul web come abbiamo visto puntano il dito anche contro i soliti difetti nel gioco espresso dalla Roma: “Eccolo qua. Il catenaccio contro questi non paga. Juve docet”, “Peccato, veramente peccato, ma ragazzo non si può difendere tutti nell’aria di rigore durante 45 minuti, impossibile”, “Se ogni volta che fai goal poi parcheggi l’autobus…”.

Ma la serata no di Mancini prosegue con una doppietta horror di errori che in pratica condannano la sua stessa squadra. Oltre all’autogol, ai calci di rigore il suo errore contribuisce alla consegna del trofeo al Siviglia, e il web ovviamente si scatena. “Mancini miglior giocatore… del Siviglia! Autogol e rigore sbagliato. Mi spiace per la Roma e per i suoi tifosi, per Mancini no, giocatore veramente scorretto e indisponente”, sferza un utente.

La stessa prestazione dei rigoristi, comunque, è stata oggetto di critiche, come dimostra il tweet di questa tifosa: “Mai vista una cosa così. Un arbitraggio scandaloso [ci arriveremo, ndr] che non si vedeva da Byron Moreno. Mai visti rigori così sbagliati, e rigoristi così fuori ruolo. Non ce lo meritavamo dopo quel primo tempo. Ci stavamo credendo. Sempre forza Roma”.

La gestione della partita dell’arbitro scatena discussioni accese

Apriamo poi un altro argomento rovente di questa partita ad alta tensione, ovvero l’arbitraggio. Tra gli episodi più eclatanti il presunto tocco di braccio in area di Fernando dopo un cross di Matic, con il direttore di gara Anthony Taylor che fa proseguire il gioco (senza il controllo del Var) tra le proteste dei giallorossi e la panchina in subbuglio. Pochi secondi e l’arbitro non concede il calcio d’angolo dopo la deviazione di Bounou su tiro di Belotti.

Forti le polemiche sul web, con tifosi e non che scrivono “rigorissimo non dato alla Roma”, “ma questo era rigore netto, come fai a non darlo”. Sotto tiro delle critiche l’arbitro: “Taylor imbarazzante, rigore netto e gestione della partita da 0 in pagella, per meritocrazia l’anno prossimo dovrebbe farsi un anno in C. Pietoso e odioso”, sbotta un commentatore. Altro tweet di fuoco: “Calcio in testa ad Abraham in area di rigore: per Taylor non è rigore. Tocco di mano del calciatore del Siviglia: per Taylor non è rigore. Deviazione del portiere su tiro di Belotti: per arbitro è rimessa dal fondo. Ma tutto bene?”.

La polemica sulla storia su Instagram di Florenzi

Ma al di là di quanto visto in campo stasera alla Puskás Aréna, tanto per non farci mancare nulla ha creato un piccolo caso una storia pubblicata in concomitanza della finale da Alessandro Florenzi. Il giocatore del Milan infatti ha scritto “buona ansia a tutti”, anche se mancano riferimenti espliciti alla partita. Ma il sospetto è che l’ex giallorosso, alla Roma per lunga parte della sua carriera, abbia espresso il suo mica tanto velato appoggio alla squadra di Mourinho.

Vai quindi con il carosello di commenti social. “La story di Florenzi da tesserato di un’altra squadra è vergognosa comunque”, “Capisco che Florenzi sia romano e romanista ma credo che certe “cazz…” potrebbe anche evitare di scriverle su Instagram”, sono alcuni dei commenti critici. Ma molti si sono espressi a difesa del centrocampista, pure tifosi di lungo corso del Milan come tal Alessandro Jacobone, che ha scritto su Twitter: “Se c’è un motivo per il quale mi piacerebbe vedere vincere la Roma, è proprio quella di saper felice Florenzi, uno che non ha mai nascosto la sua fede, ma che nel frattempo ha dato tutto per la nostra maglia nella passata stagione. Polemiche? Anche no, che dite?”.