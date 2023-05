Roma, Pinto: "Futuro? Il calcio riserva sorprese"

Il g.m. dei giallorossi: "Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale".

31-05-2023 18:07

Poco prima del fischio d’inizio della finale di Europa League contro il Siviglia, il g.m. della Roma Tiago Pinto ha risposto alla domanda se lui e Mourinho lavoreranno insieme anche il prossimo anno.

Queste le sue parole: “Il nostro lavoro non si può valutare in base al risultato di questa finale. Abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio a volte presenta delle sorprese e che non possiamo mai garantire a 100% quello che succederà in futuro, ma da parte mia l’intenzione è quella di proseguire il lavoro insieme”.