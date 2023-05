Europa League: Dybala e Spinazzola nel gruppo rifinitura della Roma

Mourinho potrebbe avere a disposizione per la partita anche l’argentino e l’esterno

30-05-2023 13:21

Anche Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola e Karsdorp (reduce da una lesione al menisco del ginocchio sinistro) nel gruppo che partecipa alla rifinitura in vista della finale di Europa League in programma domani sera contro il Siviglia. Una notizia che per Josè Mourinho aumenta le possibilità di come schierare la Roma in campo. Dybala potrebbe giocare per una parte della partita, mentre Spinazzola può aspirare ai 90’ e potrebbe ottenere anche una maglia da titolare. Nel primo pomeriggio è prevista la partenza per l’Ungheria.