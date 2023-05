Siviglia-Roma 5-2 d.c.r. (1-1), pagelle: rigori fatali. Dybala illude, Abraham e Pellegrini tradiscono

Top e flop di Siviglia-Roma 5-2 d.c.r. (1-1), finale Europa League 2022-2023. I rigori condannano la Roma. Dybala illumina, un autogol di Mancini aiuta il Siviglia, che si prende il settimo successo dopo i rigori

01-06-2023 00:11

Dopo aver sollevato nel cielo di Tirata la Conference League appena un anno fa, al termine della gara più lunga della storia del calcio, la Roma di José Mourinho non riesce a concedere il bis. La finale di Europa League contro il Siviglia è decisa ai calci di rigore, fatali per i giallorossi, che si lasciano ipnotizzare dallo specialista Bounou e sbagliano con Mancini e Ibanez. Gli andalusi si confermano padroni assoluti della competizione, vinta per la settima volta nella loro storia, mentre lo Special One vede infrangere la propria imbattibilità in una finale europea.

La gara vive un primo tempo con i giallorossi padroni del campo. Appena dopo la mezz’ora, arriva il vantaggio. Ci pensa proprio con l’uomo più atteso, Paulo Dybala, che cono lascia scampo a Bounou con un diagonale mancino sul filtrante di Mancini dopo la pressione vincente di Cristante su Rakitic. Nel recupero della prima frazione, il palo centrato proprio da Rakitic è avvisaglia di una ripresa a forti tinte andaluse. Il Siviglia alza la pressione con gli inserimenti di Lamela e Suso e, al 10′ trova il pareggio grazie alla sfortunata autorete di Mancini sul pallone messo al centro da Ocampos. La gara vive di sprazzi e si trascina fino oltre i tempi supplementari, con i rigori che premiano gli andalusi. In pagella brillano Bounou e Dybala. Sprofondano, invece, Abraham e Pellegrini.

Le pagelle del Siviglia

Bounou 8: Disinnesca almeno tre grandi occasioni giallorosse, chiudendo la porta a Spinazzola in avvio e compiendo due miracoli su Abraham e Belotti nella ripresa. Non può nulla sul diagonale di Dybala, ma è decisivo nella lotteria dei rigori, disinnescando Mancini e Ibanez

Jesus Navas 6: Gara in affanno per il capitano del Siviglia, che cresce leggermente nella ripresa, senza però riuscire a raggiungere la sufficienza. Dal 5′ t.s. Montiel sv

Gudelj 5,5: Quando la sfera passa dalle sue parti, specie in avvio, sulla schiena degli altri dieci in maglia bianca corre puntualmente un brivido. Aggiusta il tiro, ma solo perché la Roma fatica a presentarsi dalle sue parti. Dal 36′ t.s. Marcao sv

Badé 5,5: Si lascia sorprendere dal filtrante di Mancini che innesca Dybala sul vantaggio giallorosso. La sensazione è che quando la Roma prova a sfondare dalle sue parti, possa trovare terrene fertile per pungere

Alex Telles 6,5: L'ex Inter prova a suonare la carica con diversi spunti interessanti. Suoi i cross più velenosi degli andalusi nel primo tempo. Nella ripresa, il copione non cambia. Dal 5′ t.s. Rekik 6,5: Entra in campo con buon piglio e gamba

Fernando 5,5: Cresce con il passare dei minuti e con l'abbassarsi dei ritmi, ma non è nella sua serata migliore e percepisce a ogni tocco. Dal 37′ t.s. Jordan sv

Rakitic 6: Irretito dalla mediana giallorossa per larghi tratti del primo tempo, come quando si lascia scippare la sfera da Cristante nell'occasione che porta al gol di Dybala, si accende improvvisamente nel lungo recupero del primo tempo: staffilata dai venticinque metri che supera Rui Patricio, ma si stampa sul palo. Nella ripresa prende per mano il Siviglia dando ordine e geometrie, caratteristiche principali nel curriculum dell'esperto croato

Ocampos 6: Si vede a sprazzi e non sempre per giocate da sottolineare. Si riscatta in avvio di ripresa, quando lascia sul posto Spinazzola e mette al centro il cross che porta al pareggio spagnolo dopo il tocco di Mancini.

Oliver Torres 5,5: Parte anche bene, ringhiando su ogni pallone, poi si perde con i compagni in una prima frazione da dimenticare. Dal 46′ Lamela 6: Meno impattante di Suso, ha comunque il pregio di portare in campo corsa e dinamismo, che riescono a mettere apprensione alla retroguardia giallorossa. Rischia l'espulsione entrando volontariamente con il gomito alto sul volto di Ibanez.

Bryan Gil 5: Poco, troppo poco, per uno con le sue qualità e numeri importanti nelle corde. Mendilibar gli risparmia la ripresa. Dal 46′ Suso 6,5: Il suo ingresso dà la scossa agli andalusi, che passano spesso e volentieri dalle parti dell'ex Milan

Poco, troppo poco, per uno con le sue qualità e numeri importanti nelle corde. Mendilibar gli risparmia la ripresa. Dal 46′ Il suo ingresso dà la scossa agli andalusi, che passano spesso e volentieri dalle parti dell’ex Milan En-Nesyri 5,5: Ha il grosso merito di costringere Mancini all’autorete, ma la sua gara resta insufficiente, con pochissime giocate da ricordare e movimenti mai utili ai compagni. Salva tutto nel finale, anticipando Cristante sulla punizione tagliata di Zalewski

Le pagella della Roma

Rui Patricio 6: La botta di Rakitic al tramonto del primo tempo lo grazia andando a battere sul palo. Non può nulla sul tocco di Mancini che da due passi devia in rete il cross tagliato di Ocampos. Un brivido nel finale di gara, ma

Mancini 5,5: Assist al bacio per Dybala che porta al vantaggio giallorosso e autorete nel tentativo di anticipare En-Nesyri sul cross dalla destra di Ocampos. La prova del centrale è autoritaria e importante, ma l'errore ai rigori condanna la Roma

Smalling 7: Sbaglia pochissimo. Dalle sue parti non si passa quasi mai. Primo errore un minuto dopo il novantesimo, ma l'incornata di En-Nesyri alle sue spalle non fa male e sorvola la traversa

Ibanez 6,5: La prova del brasiliano è attenta e ricca di spunti interessanti. Salvifico quando anticipa con il brivido Ocampos al momento del tiro. L'errore dal dischetto costa, però, carissimo alla Roma

Celik 6,5: Prestazione più che positiva per il turco, che mette in mostra buone giocate nelle due fasi. Dal 1′ t.s. Zalewski 6: Impatto interessante per il giovane polacco, che regala freschezza e mette in mostra un paio di accelerazioni e chiusure da sottolineare

Cristante 6,5: Ruba con il fisico la sfera a Rakitic e avvia l'azione che porta al gol di Dybala

Matic 7: Lotta su ogni pallone e, ancora una volta, è uomo ovunque della Roma. Letteralmente l'ultimo a mollare su ogni pallone, che si sia a metà campo o sulla linea di fondo della metà giallorossa del campo. Lo fermano solo i crampi. Dal 28′ t.s. Bove sv

Spinazzola 5,5: Pronti-via e si divora la prima vera occasione del match, sparando su Bouonu da ottima posizione. In avvio di ripresa, si lascia scappare Ocampos per il cross che porta all'autorete di Mancini. Gara complicata per l'azzurro, che va spesso in affanno. Dal 16′ t.s. Llorente sv

Pellegrini 5,5: Pericoloso da fermo, ma fermo quando c'è da essere pericolosi. Può essere riassunta così la gara del capitano giallorosso, che fatica oltremodo a cambiare passo e piazzare l'affondo. Deliziosa l'intuizione che lancia Belotti nella ripresa. Dal 16′ t.s. El Shaarawy sv

Dybala 7: Sarebbe dovuto essere il meno in forma tra quelli in campo, ma la realtà è quanto di più distante dalle previsioni. Scatti e giocate in grado di spaccare in due la gara in qualsiasi momento e una grande mano anche in fase di copertura. Dal 67′ Wijnaldum 5: Ingresso con il freno a mano tirato per l'ex PSG, che si lascia spesso prendere in mezzo dagli avversari, non riesce a incidere e diventa sovente deleterio

Abraham 5: Gara di immenso sacrificio per l'inglese, che sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare quando la sfera transita in quella che dovrebbe essere la sua zona di competenza, ma riesce a dare una grande mano quando c'è da mettere centimetri in fase difensiva. Dal 74′ Belotti 6: Entra in campo con la Roma chiamata a giocare di rimessa. Prova a sbloccarla sfruttando l'intelligente imbeccata di Pellegrini su punizione, ma un Bounou in formato Mondiale, gli chiude lo specchio di porta

La pagella dell’arbitro

Anthony Taylor 5: il fischietto inglese dirige la finale di Europa League non senza difficoltà. Ottimo e puntuale nel primo tempo, cala vistosamente nella ripresa, con una gestione dei cartellini difficile da interpretare e che fa indispettire i giallorossi (mancano almeno due gialli a Rakitic e altrettanti a Lamela). Il VAR, prima lo salva, togliendo il rigore fischiato in favore del Siviglia sul contatto tra Ocampos e Ibanez, poi, non aiuta sul dubbio tocco di mano in area di Fernando sul cross di Matic e sul gomito alto di Lamela che lascia a terra un Ibanez sanguinante, punito solo con il giallo.

Il nostro super TOP

Il titolo di MVP della finale di Europa League va a Yassine Bounou, detto Bono. Il trentaduenne portiere “di coppa” del Siviglia, che si è fatto conoscere in occasione del Mondiale difendendo la porta del Marocco, evidentemente, si esalta negli appuntamenti importanti. Serata praticamente perfetta, con tre interventi decisivi in partita e due rigori neutralizzati ai giallorossi.

Il nostro super FLOP

La palma se la contendono due inglesi: Tammy Abraham e il direttore di gara, Anthony Taylor. Il primo non si vede praticamente mai, rendendosi pericoloso solo per un’azione confusa in area neutralizzata da Bounou, il secondo si fa notare fin troppo, con decisioni troppe volte poco comprensibili e che graziano, prima Rakitic, poi, Lamela. Entrambe graziati da un secondo giallo apparso più che evidente, e non in una singola occasione…