Il polacco sarà a Istanbul per l'ultimo atto della Champions League contro il Manchester City, l'inglese a Budapest per la sfida dei giallorossi al Siviglia

22-05-2023 15:27

Sarà Szymon Marciniak a dirigere la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Marciniak ha arbitrato anche la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia e la semifinale tra Manchester e Real Madrid mercoledì scorso. Ha già incrociato l’Inter, nel ritorno degli ottavi contro il Porto.Con il 42enne arbitro polacco i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come assistenti, il rumeno Istvan Kovacs quarto ufficiale di gara, mentre alla Var ci saranno i polacchi Tomasz Kwiatowski e Bartosz Frankowski, insieme al tedesco Marco Fritz.

Per la finale di Europa League, programmata per il 31 maggio a Budapest tra Roma e Siviglia, ci sarà l’inglese Anthony Taylor. Internazionale dal 2013, ha 44 anni a ha già diretto quest’anno sei fare di Champions e una di Europa League. E’ stato il fischietto di Bayern Monaco – Siviglia, disputata ancora a Budapest nel 2020 e valida per la Supercoppa europea, e della finale di Nations League del 2021 tra Spagna e Francia. Taylor sarà accompagnato dagli assistenti di linea Gary Beswick e Adam Nunn, il quarto uomo Michael Oliver e Stuart Burt come riserva fra i guardalinee.