Reggiana, rivincita Portanova: due gol in coppa Italia e inchino alla curva

Il centrocampista ex Juventus condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo è tornato in campo: subito decisivo in coppa Italia

07-08-2023 11:48

