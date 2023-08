Coppa Italia, Reggiana show contro il Pescara di Zeman: 6 gol e doppietta per Portanova

La Reggiana di Nesta strapazza il Pescara di Zeman nel turno preliminare di Coppa Italia, gli emiliani ora trovano sulla propria strada il Monza. La Feralpisalò elimina il Vicenza 2-1 e se la vedrà con il Torino

Ultimo aggiornamento 06-08-2023 23:24

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

E’ il turno preliminare di Coppa Italia, calcio d’agosto ancora ma ci sono anche i primi risultati ufficiale della stagione. La Reggiana da spettacolo, va sotto di due gol contro il Pescara di Zeman ma riesce a rimontare e travolge gli abruzzesi sotto una valanga di gol per il 6-2 conclusivo. Passa il turno anche la Feralpisalò che grazie a due gol nel primo tempo riesce a resistere al tentativo di rimonta del Vicenza. Avanti ai calci di rigore il Cesena che elimina la Virtus Entella.

Reggiana spettacolo, Pescara travolto

Prestazione super quella della Reggiana che dopo un inizio da incubo riesce a ribaltare il match contro il Pescara. Sono gli abruzzesi di Zeman a cominciare meglio la partita e ad andare in vantaggio di due gol prima con Accornero e poi con il bellissimo gol di Cuppone. Sembra tutto facile per il Pescara ma quando c’è di mezzo il tecnico boemo non è mai così. La squadra di Nesta non smette di giocare e riesce a ribaltare il risultato già nel primo tempo: in 5 minuti ribaltano il risultato con il rigore di Lanini, il pari di Portanova e poi il sorpasso con Girma.

Nella ripresa i ragazzi di Nesta diventano protagonisti del match e continua a fare la differenza, non c’è storia con la Reggiana che va a segno per altre tre volte, ancora con Latini e Portanova e poi con il gol del definitivo 6-2 segnato da Vido. Per Portanova una giornata speciale dopo le tante polemiche che hanno fatto seguito al suo arrivo a Reggio Emilia.

Feralpisalò avanti: eliminato il Vicenza

La Feralpisalò costruisce la sua qualificazione nel primo tempo, sul campo di Piacenza, i leoni del Garda riescono a indirizzare il match nella prima frazione di gioco grazie ai gol messi a segno prima da Di Molfetta e poi da Felici. Due reti che nascono più da disattenzioni del Vicenza che da un gioco super della Feralpi. Nella ripresa la situazione cambia, con i biancorossi veneti che provano a rientrare in partita ed al 23’ lo fanno con Laezza. Nel finale il Vicenza prova ancora ad andare all’attacco alla ricerca del pari che però non arriva.

Cesena-Virtus Entella: quante emozioni, romagnoli avanti ai rigori

Prime gare ufficiali della stagione e anche prima gara ai calci di rigore. A spuntarla è il Cesena che supera alla lotteria dei penalty la Virtus Entella con il punteggio complessivo di 8-7. La squadra di Toscano ringrazio il suo portiere Pisseri che para il calcio di rigore decisivo di Thioune e manda la squadra al tabellone principale della Coppa Italia. Nei novanta minuti il match si è chiuso sul punteggio di 2-2.

Coppa Italia: questo il quadro delle sfide ai 32esimi

Il 13 agosto si torna in campo con i 32esimi di finale della Coppa Italia che vedrà la presenza anche delle squadre di serie A. Questo il tabellone della competizione: