F1, per Monza a rischio il rinnovo quinquennale: Damiani Sticchi rivela le speranze per il Gp d’Italia

Il presidente dell’Aci Italia, Angelo Damiani Sticchi, rivela le preoccupazioni per il rinnovo quinquennale di Monza con Liberty Media e parla del ruolo della Ferrari in vista del Gp d’Italia in programma a settembre

11-08-2023 14:14

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Monza prova a reclamare il suo posto nel mondo della Formula 1. Al momento non ci sono rischi di perdere una delle piste di maggiore storia nel mondo delle corse automobilistiche ma dalle preoccupazioni comunque ci sono e le racconte il presidente dell’Aci Italia, Angelo Damiani Sticchi, nel corso di un’intervista a Il Giorno.

Monza: il rinnovo quinquennale potrebbe essere un problema

La Formula 1 guarda sempre al futuro e ovviamente la corsa per prenotare un posto è sempre molto affollata. Diversi Gp in programma del mese di luglio hanno già messo al sicuro la propria posizione in vista delle prossime stagioni. Il Gp d’Austria continuerà a corrersi al Red Bull Ring fino al 2030, Budapest invece ospiterà il Gp d’Ungheria fino al 2032 dopo aver allungato l’accordo in scadenza nel 2027.

Per Monza la situazione è un po’ diversa e fino a questo il circuito è sicuro del suo posto nel calendario della Formula 1 fino al 2025 ma per il rinnovo quinquennale potrebbe spuntare un problema di difficile soluzione, visto che si tratta di una questione strettamente burocratici.

Gp d’Italia, Damiani Sticchi lancia l’allarme

A spiegare quali sono i problemi che l’Aci Italia deve affrontare per tenere Monza ancora nel circus della F1 per molte stagioni ci pensa il suo presidente Angelo Damiani Sticchi nel corso di un’intervista a Il Giorno.

Aci è titolare del Gp d’Italia che è e sarà a Monza ma non siamo proprietari dell’autodromo. Lo gestiamo in virtù di una concessione con il Consorzio Parco e Villa che però è valida fino al 2028. Allo stato attuale abbiamo la certezza di poter gestire l’autodromo solo fino a quella data e non è pensabile un rinnovo con la F1 soltanto per tre anni. Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione condivisa che possa garantire tranquillità a tutti i soggetti interessati.

Ferrari in difficoltà: quale l’effetto sul Gp d’Italia

Monza si prepara ad accendere di nuovo le luci sulla Formula 1 nel weekend dal 1 al 3 settembre quando la carovana farà tappa per il Gp d’Italia. Ma Damiani Sticchi rivela che le aspettative per quella gara sono inferiori alla scorsa stagione in virtù dell’andamento della Ferrari che fino a questo momento non è stato esaltante.