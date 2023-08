La Juventus piace ma le parole di Allegri scatenano dietrofront dei tifosi su Lukaku

Per il tecnico non arriverà più nessuno dal mercato, i fan scoprono che un Vlahovic così non basta e sono pronti anche all'arrivo del bomber belga

13-08-2023 10:12

Le note liete Weah e Cambiaso, la sensazione di aver voltato pagina come mentalità offensiva, qualche spunto pregevole: la Juventus ha pareggiato 0-0 ieri con l’Atalanta ma ha destato una buona impressione a sette giorni dal via al campionato. Manca ancora qualcosa però e le parole di Allegri negli spogliatoi hanno raffreddato gli entusiasmi.

Juventus, per Allegri non ci saranno altri acquisti

Il tecnico bianconero si è detto soddisfatto del test ma ha aggiunto: “Sono molto contento della rosa che ho a disposizione. Difficilmente arriveranno altri giocatori, dobbiamo migliorare quelli nuovi. Sono molto contento di questo gruppo. Inizieremo la stagione con questo gruppo perché siamo coperti in tutti i ruoli. Quanto sono soddisfatto da uno a dieci? Diciamo che sono soddisfatto. Domenica inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti”.

Ancora cori anti-Lukaku allo stadio

Se è vero che anche ieri a Cesena si sono sentiti cori contrari all’arrivo di Lukaku la maggioranza dei tifosi sui social è pronta a fare dietrofront sul belga dopo aver visto la sterilità offensiva della squadra e un Vlahovic ancora lontano dalla condizione migliore.

Fioccano le reazioni: “Un centrocampista, almeno, DEVE ARRIVARE con Rovella venduto, NON SCHERZIAMO…Pogba e’ un ex giocatpre da 2 anni e McKennie e’ impresentabile” oppure: “Una squadra del genere che sceglie di non comprare nessuno … significa non avere più spirito competitivo …con questi 11 non arrivi nemmeno 6 ….delusione infinita …guarderò la serie B” e poi: “Con Lukaku questa è una squadra che con un impegno a settimana può vincere lo scudetto, con La Rosa attuale arriviamo terzi come lo scorso anno” o anche: “Ma un centravanti vero lo compriamo o no?” e poi: “Metti un Carlos Tévez lì davanti a questa Juve e diventa inarrestabile” e ancora: “occorre qualcuno in mezzo al campo che faccia girare la squadra”

Juve, i tifosi pronti a cambiare idea su Lukaku

Il web è compatto: “Per essere competitivi in zona gol ci vuole Lukaku. Ci serve un bomber e Vlahovic (per ora) non lo è.., In caso contrario attendiamoci una stagione con vittorie di “corto muso”…” e ancora: “Basta con questo bidone di Vlahovic, deve essere ceduto sennò neanche tra le prime 7 arriverà questa Juventus” e anche: “Solito problema non concretizziamo!! Manca sempre l’ultimo passaggio”

C’è chi osserva: “si vede finalmente una Juve che gioca a calcio. Eppure non è cambiata granché dall’anno scorso negli uomini. Evidentemente la puzza di esonero fa miracoli” e anche: “Hanno giocato veramente bene sempre ad un tocco , non portano palla e i giovani sono indiavolati. Bisogna essere più cattivi verso la porta” e infine: “Si sono viste molte cose buone tra veterani e giovani. Dinamismo, corsa, passaggi veloci, tocchi di prima, pressing alto e molti uomini in area avversaria. La creatura di Allegri sta per nascere nel migliore dei modi..!!!”.