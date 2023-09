Chi è l'arbitro Sozza, il gigante che dirige Inter-Milan: golden boy, il designatore Rocchi gli affida un compito epocale

Curiosità, precedenti e le polemiche legate a questo direttore di gara che ad appena 36 anni è già indicato come il più importante della sua generazione

Ultimo aggiornamento 15-09-2023 12:00

Quale siano la ragione prima e le variabili che abbiamo concorso e convinto il designatore Gianluca Rocchi a scegliere lui, Simone Sozza, il derby della Madonnina tra Inter e Milan è stato affidato a un arbitro meneghino, appartenente alla sezione di Seregno, in provincia di Monza a una ventina di chilometri di distanza da Milano. Una scelta che, questo siamo in grado di affermarlo con certezza, risulta epocale.

Sabato 16 settembre alle ore 18 andrà in scena il match clou della 4° giornata di campionato con un direttore di gara, per la 1° volta, di fatto milanese da quando è caduto il vincolo territoriale.

Inter-Milan, la prima volta di Sozza

A coadiuvare Sozza, nella direzione di gara saranno gli assistenti Carbone e Giallatini con Guida quarto uomo, mentre al VAR si siederà Aleandro Di Paolo, assistito da Piccinini.

Toccherà a loro decifrare i casi dubbi, gli eventuali episodi che si profileranno in una partita che riassume una rivalità sentita, avvertita e anche dai connotati sociologici quando si vestiva di un significato legato alle origini di questo antagonismo.

Chi è l’arbitro Sozza di Seregno

A Sozza, impiegato di Seregno, (qui la sua scheda completa) è toccata una prova che implica una indubbia freddezza nella gestione: per l’arbitro 36enne, 19 dei quali trascorsi sui campi di calcio, il primo derby affidato a un direttore locale suggerisce indubbiamente estrema calma e controllo in un match indubbiamente delicato. Con gli occhi puntati.

All’arbitro brianzolo l’esperienza ad alti livelli non manca, anche se nelle gare più importanti della sua carriera non sono mancate critiche, soprattutto dopo due episodi risalenti alla scorsa stagione.

Tornendo al suo curriculum, figurano già Inter-Roma, Juventus-Napoli e un Inter-Napoli, che rientrano tra le 33 gare di Serie A che ha già diretto e che non si sono rivelate semplici per uno dei più quotati giovani della sua generazione.

Fonte: ANSA

La carriera arbitrale

Simone Sozza durante Empoli-Lazio del 21 agosto 2021

Promosso nella CAN unificata A-B nell’anno 2020, ha già diretto match importanti come quello fra Juventus e Napoli e anche un Inter-Napoli nel 2023. In tutto, come scritto sopra, sono 33 le partite di Serie A, ha fischiato 8 calci di rigore, ammonendo 143 volte ed espellendo 5 calciatori: una volta per doppio giallo, le altre 4 per rosso diretto.

Inoltre ha arbitrato anche il ritorno della semifinale playoff di Serie B del 2023, fra Bari e Sudtirol al San Nicola, e a livello UEFA ha diretto Spagna-Cipro delle qualificazioni a Euro 2024.

Il derby tra Inter e Milan sarà la sua prima direzione stagionale in Serie A: nella prima giornata è stato designato come quarto uomo per Roma-Salernitana, mentre una settimana più tardi si è recato a Modena per la partita di Serie B vinta per 1-0 sull’Ascoli.

Sozza, prima di Inter-Milan, è stato designato per la sfida di qualificazione ai prossimi Europei tra Spagna e Cipro di pochi giorni fa, mentre nelle competizioni per club è a quota una presenza nei preliminari di Conference League e diverse esperienze da quarto ufficiale sia in Champions che in Europa League.

La scorsa stagione, dopo un avvio di stagione brillante che lo aveva indicato tra i migliori emergenti, era incappato in un Bologna-Juve, finito al centro delle polemiche per via di una direzione non perfetta. Già lo scorso gennaio, prima di questa specifica sfida, era esploso il caso per la sua designazione nella sfida tra l’Inter e il Napoli, con la squadra di Spalletti lanciata verso lo scudetto, subito dopo esser stato nominato arbitro internazionale.

I precedenti con Inter e Milan

In totale, Sozza ha diretto in carriera tre volte l’Inter, che ha sempre vinto: nella stagione 2021-22 nel 3-1 alla Roma, nella passata stagione nel 2-1 a Mapei contro il Sassuolo e nell’1-0 a San Siro contro il Napoli, appunto. Il bilancio del Milan: due precedenti e altrettante vittorie: la prima nei quarti di Coppa Italia 2021-22 (4-0 alla Lazio), il secondo il 2-1 alla Fiorentina nel 2022-23.

Sabato questo derby che, alla luce dei dati e dei precedenti, è un banco di prova decisivo e che Rocchi ha affidato a Sozza, aggiungendo anche con questa decisione un segnale di svolta nell’arbitraggio.

