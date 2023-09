Serie A, gli arbitri della 4a giornata: le designazioni di tutte le partite: il derby Inter-Milan a Sozza

Due i big match del turno, entrambi in programma sabato 16 settembre: Juventus-Lazio sarà diretta da Maresca di Napoli; la stracittadina a Sozza di Seregno. Torna Di Bello: quarto uomo in Fiorentina-Atalanta

13-09-2023 13:09

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di campionato. C’era attesa per conoscere le designazioni abbinate ai due big match del turno alle porte: Juventus-Lazio, in anticipo a sabato 16 settembre con fischio di inizio alle 15, sarà diretta da Maresca di Napoli.

Il direttore di gara di Inter-Milan, in calendario sabato 16 settembre alle ore 18, è Sozza della sezione di Seregno. Impegnato di sabato anche il Napoli atteso dalla trasferta in Liguria contro il Genoa: fischio di inizio alle 20.45, arbitra Fabbri di Ravenna.

In programma dal tardo pomeriggio di domenica 17 settembre le sfide di Fiorentina e Roma: parte la Viola alle 18 per la delicata partita casalinga contro l’Atalanta: arbitra Pairetto di Nichelino; i giallorossi di Mourinho attendono l’Empoli (fischio di inizio ore 20.45) all’Olimpico, match affidato a Sacchi di Macerata.

Si rivede anche Di Bello, dopo il turno di stop successivo al rigore non assegnato ai felsinei in occasione di Juventus-Bologna del terzo turno, torna come quarto uomo in Fiorentina-Atalanta. Di seguito il quadro completo delle designazioni.

Arbitri e assistenti delle partite della 4a giornata

Juventus-Lazio

(sabato 16 settembre, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Baccini-Pagliardini

: Baccini-Pagliardini IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Irrati

AVAR: Maggioni

Inter-Milan

(sabato 16 settembre, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Carbone-Giallatini

: Carbone-Giallatini IV Ufficiale: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini

Genoa-Napoli

(sabato 16 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Bresmes-Scarpa

: Bresmes-Scarpa IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Paganessi

Cagliari-Udinese

(domenica 17 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti : Dei Giudici-Di Monte

: Dei Giudici-Di Monte IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Di Paolo

Frosinone-Sassuolo

(domenica 17 settembre, ore 15)

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti : Capaldo-Laudato

: Capaldo-Laudato IV Ufficiale: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Marini

Monza-Lecce

(domenica 17 settembre, ore 15)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Mondini-Di Giacinto

: Mondini-Di Giacinto IV Ufficiale: Baroni

VAR: Serra

AVAR: Irrati

Fiorentina-Atalanta

(domenica 17 settembre, ore 18)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Imperiale-Di Gioia

: Imperiale-Di Gioia IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Mariani

AVAR: Meraviglia

Roma-Empoli

(domenica 17 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Tolfo-Massara

: Tolfo-Massara IV Ufficiale: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Miele

Salernitana-Torino

(lunedì 18 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Cecconi-Cipriani

Cecconi-Cipriani IV Ufficiale: Volpi

VAR: Paterna

AVAR: Mariani

Verona-Bologna

(lunedì 18 settembre, ore 20.45)