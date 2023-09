Arbitri: Fischietto milanese per il derby Inter-Milan, si rivede già anche Di Bello

Per Juventus-Lazio designato Maresca, Fabbri dirigerà il Napoli a Marassi col Genoa: tutte le scelte di Rocchi per la quarta giornata di serie A

13-09-2023 13:05

Indietro non si torna. Il designatore Rocchi sorprende ancora con le scelte per la quarta giornata di serie A, in programma da venerdì a lunedì, e per il derby di Milano sceglie un arbitro milanese contro il pronostico generale che vedeva favorito Doveri (che dirigerà invece Cagliari-Udinese).

Sozza, un milanese per arbitrare Milan-Inter

Come era già successo prima della sosta, con il romano Doveri designato per la Roma impegnata a Verona, anche stavolta ci sarà un arbitro che fischierà con squadre della sua città. Sozza, scelto per il derby Milan-Inter di sabato pomeriggio, è nato a Milano, anche se appartiene alla sezione di Seregno.

Non è però la prima volta che una stracittadina sia diretta da un arbitro di quella città (accadde sempre nel derby milanese con Casarin) ma è comunque un segnale che ormai il divieto di territorialità è stato abolito del tutto.

Con Sozza sia Milan che Inter hanno sempre vinto

Dopo una stagione eccellente al debutto in Can A-B l’anno scorso Sozza ha avuto un calo ed anche in queste prime gare del campionato non ha brillato. Per lui sarà davvero la prova del 9.

In carriera il fischietto lombardo ha diretto 33 partite di Serie A, fischiando 8 calci di rigore, ammonendo 143 volte ed espellendo 5 calciatori: una volta per doppio giallo, le altre 4 per rosso diretto. Ha arbitrato anche il ritorno della semifinale playoff di Serie B del 2023, fra Bari e Sudtirol al San Nicola, e a livello UEFA ha diretto Spagna-Cipro delle qualificazioni a Euro 2024.

I precedenti con l’Inter sono favorevoli. tre partite e tre vittorie dei nerazzurri. Il primo è di due stagioni fa, a San Siro, in occasione di Inter-Roma 3-1 del 23 aprile. Mentre lo scorso anno Sozza ha diretto Sassuolo-Inter, dell’8 ottobre, finita 2-1 per i nerazzurri e il successo sul Napoli al Meazza il 4 gennaio 2023.

Sozza è un portafortuna anche per il Milan. Due gare e due successi rossoneri. Debutto il 9 febbario scorso, in Coppa Italia, quando la squadra di Pioli si impose per 4-0 sulla Lazio e bis nel novembre 2022 quando il Milan superò la Fiorentina non senza polemiche per un rigore negato ai viola dopo un fallo netto di Tomori su Ikonè.

Maresca da record con la Lazio

Per l’altro big-match di giornata, Juventus-Lazio in programma sabato alle 15, è stato designato Maresca di Napoli. E’ la ventitreesima volta in carriera con la Lazio, la squadra più arbitrata in carriera: 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte lo score attuale. Sarà il secondo Juventus-Lazio per Maresca, dopo il precedente dello scorsa stagione in Coppa Italia (vinto 1-0 dai bianconeri). Quattordici invece i precedenti con la Juventus: 10 successi, un pareggio e 3 k.o. il bilancio.

Con Fabbri il Napoli ha perso una sola volta

Non rientra nella black list di Mourinho invece Sacchi, che dirigerà Roma-Empoli domenica sera. Due i precedenti con i giallorossi: il 31 ottobre 2022 in occasione di Verona-Roma, gara vinta 1-3 dai giallorossi e un ko con la Samp nella stagione 2020/21. Per Genoa-Napoli la scelta è caduta su Fabbri di Ravenna. Il fischietto romagnolo ha già diretto 11 volte il Napoli e lo score riporta: 6 vittorie, 4 pareggi ed appena una sconfitta.

Niente stop per Di Bello, sarà IV uomo in Fiorentina-Atalanta

L’ultima curiosità riguarda Di Bello,. l’arbitro crocefisso per l’erroraccio in Juventus-Bologna quando, con la complicità del Var Fourneau, non vide un rigore netto per i rossoblù. Come aveva anticipato Rocchi nessuno stop. Il fischietto brindisino compare già oggi in lista, sia pur solo come IV uomo in Fiorentina-Atalanta che sarà diretta da Pairetto.

Tutte le designazioni arbitrali della IV giornata di serie A

Questo il quadro completo con tutte le designazioni

JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00

MARESCA (BACCINI – PAGLIARDINI, IV: AYROLDI, VAR: IRRATI. AVAR: MAGGIONI)

INTER – MILAN Sabato 16/09 h.18.00

SOZZA (CARBONE – GIALLATINI; IV: GUIDA; VAR: DI PAOLO; AVAR: PICCININI)

GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI (BRESMES – SCARPA; IV: FELICIANI; VAR: MARINI AVAR: PAGANESSI)

CAGLIARI – UDINESE h.12.30

DOVERI (DEI GIUDICI – DI MONTE; IV: TREMOLADA; VAR: MAGGIONI; AVAR: DI PAOLO)

FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA (CAPALDO – LAUDATO; IV: MASSIMI; VAR: VALERI; AVAR: MARINI)

MONZA – LECCE h. 15.00

MARINELLI (MONDIN – DI GIACINTO; IV: BARONI; VAR: SERRA; AVAR: IRRATI)

FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00

PAIRETTO (IMPERIALE – DI GIOIA; IV: DI BELLO; VAR: MARIANI, AVAR: MERAVIGLIA)

ROMA – EMPOLI h. 20.45

SACCHI (TOLFO – MASSARA; IV: COLOMBO; VAR: MAZZOLENI, AVAR: MIELE)

SALERNITANA – TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA (CECCONI – CIPRIANI; IV: VOLPI; VAR: PATERNA; AVAR: MARIANI)

H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA (DI IORIO – BARONE ; IV: PERENZONI; VAR: CHIFFI; AVAR: MUTO)