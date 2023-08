Arbitri: Doveri per la Roma, Marinelli per la Lazio, è polemica per l’addio al limite geografico

Fanno discutere le designazioni: per la gara dei giallorossi a Verona e per quella dei biancocelesti col Genoa scelti direttori di gara provenienti dalla capitale

23-08-2023 13:21

Cade il limite geografico per le designazioni arbitrali: questa la grande novità introdotta dall’Aia nella 2a giornata di serie A 2023/24: l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma dirigerà Verona-Roma, mentre Lazio-Genova sarà arbitrata da Livio Marinelli, fischietto di Tivoli. Una scelta che ha sollevato polemiche sul web.

Arbitri: Doveri per la Roma, Marinelli per la Lazio

Le designazioni arbitrali per la 2a giornata del campionato di serie A presentano un’importante novità: abolito il limite geografico che impediva ad un arbitro di dirigere una squadra proveniente dalla stessa città o provincia della sua sezione Aia. Il designatore Gianluca Rocchi ha infatti affidato Verona-Roma a Daniele Doveri, fischietto nato a Volterra ma appartenente alla sezione di Roma; per Lazio-Genoa, invece, è stato designato Livio Marinelli di Tivoli, cittadina in provincia di Roma.

Arbitri: abolito il limite geografico alle designazioni

Si tratta di una novità per il campionato di serie A, in passato il designatore non aveva tenuto conto dei vincoli territoriali soltanto nel comporre la squadra di assistenti di un direttore di gara: allo stesso Doveri, ad esempio, era capitato di svolgere il ruolo di quarto uomo in Sassuolo-Roma dello scorso campionato. Quella introdotta da Rocchi, dunque, è una novità importante, che però ha immediatamente generato la reazione del web.

Arbitri: Marelli plaude all’abolizione dei limiti geografici

Luca Marelli, ex arbitro e attento osservatore delle questioni arbitrali, ha salutato l’abolizione dei limiti geografici alle designazioni con favore. “La vera notizia delle designazioni della seconda giornata di Serie A è Doveri di Roma che arbitrerà Verona-Roma. Salta (finalmente) una preclusione geografica ormai anacronistica”, ha scritto Marelli su Facebook. Molti i tifosi che concordano con lui: “Nel 2023 c’è ancora chi pensa che un professionista sia schiavo della residenza?”, scrive ad esempio Giulio. “Finalmente!”, aggiunge Giovanni.

Arbitri: polemiche per l’abolizione del veto geografico

Molti altri tifosi, però, non apprezzano la decisione di Rocchi. “Ma perché è anacronistica? Perché non risolvere i problemi esistenti invece di crearne altri? Si vogliono abbattere dei ‘muri’ per lasciare una traccia storica del proprio passaggio, non per creare qualcosa di utile”, commenta Alessio. “Vediamo cosa succede… Io dico che si va alla ricerca di problemi!”, sottolinea Stefano. “Speriamo che non generi nuove polemiche, ma sinceramente la vedo difficile”, la chiosa di Guido.