Serie A, gli arbitri della 2a giornata: le designazioni di tutte le partite. Doveri e Marinelli per Roma e Lazio

Designazioni storiche per Rocchi. Un romano, Doveri, per Verona-Roma. Un arbitro di Tivoli, Marinelli, per Lazio-Genoa.

23-08-2023 12:55

Resi noti gli arbitri per la seconda giornata di campionato. La curiosità principale riguarda la designazione di un romano, Doveri, per la partita della Roma a Verona: cade dunque definitivamente la preclusione geografica in serie A, anche se già in passato – proprio con la Roma contro l’Inter, con la designazione di Sozza di Seregno – c’erano state aperture in tal senso. Designazione che fa il paio con quella di Marinelli, fischietto di Tivoli, per Lazio-Genoa. Per la sfida tra Milan e Torino designato Mariani, mentre per la Juventus contro il Bologna c’è Di Bello. Dopo anni di allontanamento seguiti a polemiche e proteste ufficiali, Giua torna ad arbitrare il Napoli: sarà il direttore di gara del match tra i campioni d’Italia e il Sassuolo. Infine, Cagliari-Inter: designato Fabbri, fischietto della sezione di Ravenna. Qui di seguito il quadro completo delle designazioni.

Arbitri e assistenti delle partite della 2a giornata

Frosinone-Atalanta

(sabato 26 agosto, ore 18.30)

Arbitro : Sacchi di Macerata

: Sacchi di Macerata Assistenti : Pagliardini-Perrotti

: Pagliardini-Perrotti IV Ufficiale: Santoro

VAR: Dionisi

AVAR: Gariglio

Monza-Empoli

(sabato 26 agosto, ore 18.30)

Arbitro : Aureliano di Bologna

: Aureliano di Bologna Assistenti : Imperiale-D’Ascanio

: Imperiale-D’Ascanio IV Ufficiale: Minelli

VAR: Abbattista

AVAR: Muto

Hellas Verona-Roma

(sabato 26 agosto, ore 20.45)

Arbitro : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Bresmes-Garzelli

: Bresmes-Garzelli IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Milan-Torino

(sabato 26 agosto, ore 20.45)

Arbitro : Mariani di Aprilia

: Mariani di Aprilia Assistenti : L. Rossi-Massara

: L. Rossi-Massara IV Ufficiale: Massimi

VAR: Valeri

AVAR: Miele

Fiorentina-Lecce

(domenica 27 agosto, ore 18.30)

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorno

: Ferrieri Caputi di Livorno Assistenti : Meli-Alassio

: Meli-Alassio IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Di Paolo

AVAR: Di Martino

Juventus-Bologna

(domenica 27 agosto, ore 18.30)

Arbitro : Di Bello di Brindisi

: Di Bello di Brindisi Assistenti : Bottegoni-Moro

: Bottegoni-Moro IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Fourneau

AVAR: Nasca

Lazio-Genoa

(domenica 27 agosto, ore 20.45)

Arbitro : Marinelli di Tivoli

: Marinelli di Tivoli Assistenti : M. Rossi-Affatato

: M. Rossi-Affatato IV Ufficiale: Cosso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Meraviglia

Napoli-Sassuolo

(domenica 27 agosto, ore 20.45)

Arbitro : Giua di Olbia

: Giua di Olbia Assistenti : Del Giovane-Trinchieri

: Del Giovane-Trinchieri IV Ufficiale: Rutella

VAR: Chiffi

AVAR: Marini

Salernitana-Udinese

(lunedì 28 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Massa di Imperia

Massa di Imperia Assistenti: Tolfo-Fontemurato

Tolfo-Fontemurato IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Di Martino

AVAR: Chiffi

Cagliari-Inter

(lunedì 28 agosto, ore 20.45)