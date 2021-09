Chi è l’arbitro Prontera di Bologna

Alessandro Prontera è un giovane arbitro della sezione di Bologna. È nato il 15 settembre 1986 a Tricase, in provincia di Lecce, ma vive nel capoluogo emiliano ormai dal 2006.

La carriera dell’arbitro Alessandro Prontera

Prontera inizia ad arbitrare poco più che ventenne, entrando nel 2010 nel C.A.N. della serie D. Sbarca tra i professionisti nel 2013, promosso in Lega Pro nel 2013: l’esordio in questo campionato avviene il 23 marzo 2014 nella partita Viareggio-Barletta. Prontera si fa le ossa in terza serie per poi spiccare il volo nella C.A.N. B nel 2018: Brescia-Cosenza, del 27 ottobre di quell’anno, è la prima partita da lui diretta nel campionato cadetta. I massimi dirigenti arbitrali lo tengono in considerazione e così dopo un solo anno Prontera assapora anche la serie A: il 6 ottobre 2019 fa il suo esordio al Franchi in Fiorentina-Udinese (1-0). In quella stagione arbitrerà anche un altro incontro nella massima serie (Spal-Fiorentina 1-3 all’ultima giornata) per dirigere altri 5 incontri nella stagione 2020/21.

Il mestiere dell’arbitro Alessandro Prontera

Oltre all’arbitro, Prontera svolge la professione di dentista a Bologna, città in cui si trasferì nel 2006 dal Salento proprio per completare gli studi in odontoiatria.

Arbitro Alessandro Prontera: caratteristiche ed errori

Prontera è un arbitro molto dotato sul piano atletico, capace di restare al centro dell’azione, che tende a fischiare poco e lasciar correre il gioco. Inoltre ha buona personalità, il che non gli impedisce però di prendere decisioni errate: in Fiorentina-Udinese della stagione 2019/20, partita del suo esordio in serie A, convalida una rete di Nestorovski viziata però da un netto fallo di mano di Opoku, difensore dei friulani. Solo l’intervento del Var salva Prontera dall’errore.

