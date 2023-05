Serie A, gli arbitri: Sozza fermato dopo pasticci con Juve, Orsato per l'Inter

Designati gli arbitri per la 33ma giornata di serie A: Verona-Inter a Orsato, Mourinho ritrova Chiffi, ad Abisso il possibile match scudetto. Sozza bocciato dopo caos Juve.

02-05-2023 13:57

Una bocciatura e una conferma. Tra i fischietti finiti nel mirino per le decisioni prese negli incontri dell’ultimo fine settimana, è Sozza a beccarsi un turno di stop. Il designatore Rocchi ha imposto una pausa di riflessione al giovane fischietto di Seregno, protagonista di un brillante avvio di stagione – culminato con la promozione a internazionale – ma apparso in imbarazzo a Bologna, nel match contro la Juve. Promosso invece Orsato, nonostante le polemiche legate a Roma-Milan.

A Orsato il match più delicato: Verona-Inter

Il fischietto di Schio dirigerà quello che probabilmente è il match più delicato del turno, il testa-coda Verona-Inter. Un confronto dai risvolti importanti per la lotta salvezza e per lo sprint Champions. Da due anni, ormai, Orsato è tornato “arruolabile” per l’Inter, da cui era stato ricusato per tre stagioni dopo le polemiche per la direzione del match del 28 aprile 2018, quello della mancata espulsione di Pjanic. La designazione per il match del Bentegodi è un attestato di stima e di fiducia per lui, oltre che un segnale della valutazione positiva del suo operato all‘Olimpico.

Turno di stop per Sozza: contestato dalla Juve

Se Orsato, il punto di riferimento per i fischietti italiani, è stato assolto, quella di Sozza è una bocciatura a tutti gli effetti. Gli impacci sui rigori (non) fischiati prima al Bologna e poi alla Juve, in cui è subentrato Mazzoleni dalla sala Var visti i problemi al monitor del Dall’Ara, hanno indotto Rocchi a concedergli un turno di pausa. Dell’arbitraggio si era lamentato pure Cuadrado, secondo cui le ultime decisioni a danno del club bianconero non possono essere considerate casuali.

Arbitri, Mourinho ritrova Chiffi dopo l’Atalanta

A proposito di Juventus, c’è Fourneau per la sfida contro il Lecce. Sono lontani ormai i tempi delle feroci contestazioni bianconere per l’operato del fischietto romano in una gara a Crotone (espulsione di Chiesa): Fourneau è considerato uno degli arbitri più promettenti. Per Lazio-Sassuolo c’è Irrati, arbitro che sette anni fa fece sospendere un match col Napoli per i ‘buuu’ razzisti a indirizzo di Koulibaly. Udinese-Napoli, possibile match scudetto, affidato ad Abisso. Per Milan-Cremonese designato Pairetto, per Monza-Roma Chiffi: fu ferocemente contestato da Mourinho al termine dell’ultimo Roma-Atalanta.