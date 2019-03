Chi è l'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo

Di professione arbitro con oltre 200 gare in serie A, ex internazionale e di grande esperienza dal cartellino non troppo facile. Questo in sintesi è Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.

Da Bergamo alla Champions League – Mazzoleni è nato proprio a Bergamo il 12 giugno 1974. Dopo la lunga trafila nelle serie minori dal 2000 è stato per tre stagioni affiliato alla Can C con 52 gare dirette nell’allora serie C1 concluse al meglio con la direzione della finale playoff tra Crotone e Viterbese. Nel 2004 passa alla Can A/B esordendo in massima serie con il match Reggina-Livorno. Il 17 settembre 2011 dirige il suo primo big match in Serie A, Inter-Roma e quello stesso anno diventa arbitro internazionale arbitrando così nelle qualificazioni Uefa a livello di nazionali, Europa League e Champions League uscendo poi dalla stessa lista per raggiunti limiti di età alla fine del 2018.

Un altro arbitro in famiglia – In pochi sanno che per tre anni Paolo Silvio Mazzoleni ha diretto “insieme” al fratello Mario, di tre anni più anziano che ha lasciato nel 2005/06 con 6 partite in serie A e 32 in B. Nel 2013 ha vinto il Premio Giovanni Mauro prestigioso riconoscimento in ambito arbitrale assegnato al miglior fischietto della stagione. Il 1º dicembre 2018 ha arbitrato la sua 200ª gara in Serie A. Fiscale quanto basta, le sue medie parlano di 4 ammonizioni circa a partita e di poche espulsioni (anche sommando i doppi gialli). Abbastanza cauto anche nel distribuire i calci di rigore, uno ogni tre gare.

Dalla Supercoppa a Pechino al caso Koulibaly a San Siro – Come tutti non è mai stato esente da critiche, polemiche per i suoi arbitraggi. Come nella Supercoppa Italiana 2012/13 vinta dalla Juve 4-2 sul Napoli con le veementi proteste azzurre per il rigore del pari dato ai bianconeri e le espulsioni in successione di Pandev, Zuniga e dello stesso tecnico Mazzarri (il Napoli per protesta disertò la premiazione). Più recentemente, nel turno natalizio 2018, ha arbitrato Inter-Napoli in cui ha espulso Koulibaly nervoso per i continui “buu” razzisti nei suoi confronti senza prendere in considerazione l’idea di sospendere la gara.

SPORTEVAI | 07-03-2019 15:00