Milan, Maignan ora è un caso: il portiere vuole 8-10 milioni per rinnovare

Il contratto del portiere francese scade solo nel 2026 ma la trattativa per il prolungamento è già partita, scetticismo sul web da parte dei tifosi

08-09-2023 11:10

Il mercato non finisce mai. Si chiude la finestra estiva e si inizia a pensare a quella invernale e nel frattempo puntualmente scoppia la grana-rinnovi. E’ il caso del Milan che pensava di stare tranquillo con Maignan dopo il lungo tormentone Donnarumma degli anni scorsi ma sta per scoppiare una possibile grana.

Maignan vuole dagli 8 ai 10 milioni per rinnovare

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, gli agenti di Maignan hanno fatto una prima richiesta da 8-10 milioni a stagione (in linea con i migliori portieri del mondo). Il giocatore più pagato della squadra al momento è Rafa Leao: in caso di fumata bianca alle cifre dette in precedenza, Maignan sorpasserebbe il portoghese ma è difficile che il Milan possa alzare il suo tetto ingaggi fino a quelle cifre.

I tifosi del Milan parlano di manovra per destabilizzare

La tempistica della notizia suona però sospetta per i tifosi del Milan che si sfogano sui social: “Il suo contratto scade nel 2026. Non andate dietro quello vi dicono x destabilizzare e metter panico dove non c’è. Aggiungo che son gli stessi che vi avevano dato per certo il non rinnovo di Leao e lo avevano già venduto 2 mesi fa” e poi: “Solita notizia pre-derby , come ogni anno…ormai lo conosciamo a memoria. Il vero problema è chi gli dà credito. Leao anche “voleva 10”…” e anche: “Praticamente Mike ha deciso di andarsene.. 7 giorni prima del derby”.

C’è chi scrive: “Con queste richieste il Milan l’avrebbe già bello impacchettato!! E spedito” e ancora: “Quando non si sa di cosa parlare, ecco che salta fuori un fatidico rinnovo a tre anni dalla scadenza…ma parlare ogni tanto di tattica o di calcio in generale è così difficile?!?”

Non mancano punti di vista differenti: “Questi sono i difetti della narrazione milanista. Se veramente credono che sia il portiere migliore del mondo gli devono dare un ingaggio adeguato a quel ruolo. E Maignan gode” e poi: “Pagare. Non vedo altra strategia. È il portiere più forte del mondo, 8-10 milioni sono anche pochi“ e infine: “la strategia può essere solo quella del rinnovo a cifre da capogiro per potere vendere e fare plusvalenza, ormai le squadre italiane non sono in grado di trattenere e mantenere giocatori top. I bilanci piangono”.