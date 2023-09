Milan, allarme Giroud: nel derby Jovic o Okafur? L’ansia dei tifosi sul web

Pioli aspetta con ansia di sapere se il bomber francese recupererà dall'infortunio riportato con la Francia: Okafor e Jovic scalpitano per il derby

08-09-2023 09:53

Si chiama sindrome Uefa o Fifa. E’ quel problema che sorge quando un club vede un proprio giocatore infortunarsi con la nazionale col rischio di perderlo anche per parecchio tempo. Ieri ne è rimasto vittima il Milan. Nel match di qualificazione per gli Europei la Francia ha affrontato l’Irlanda, battendola, ma perdendo Giroud costretto a uscire prima della mezzora. Singolare che a prendere il suo posto sia stato l’interista Thuram che ha anche segnato il suo primo gol in nazionale, contribuendo alla vittoria francese per 2-0. Sul web i tifosi rossoneri sono visibilmente preoccupati all’idea di dover giocare il derby senza il bomber, alla ripresa dopo la sosta.

L’infortunio di Giroud in Francia-Irlanda

Giroud è stato costretto a uscire dopo soli 24 minuti di gioco a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, causato da un contrasto in area con il capitano irlandese Egan: non sembra essere stato un fallo, ma l’impatto ha comunque causato un movimento anomalo alla caviglia di Giroud. L’attaccante milanista ha tentato di continuare ma ha provato troppo dolore e si è arreso. Deschamps ha confermato che si tratti di una distorsione alla caviglia. Giroud è uscito visibilmente deluso, coprendosi gli occhi con la maglia, ed è tornato dagli spogliatoi con del ghiaccio sulla caviglia.

Giroud proverà a tornare per Milan-Inter

Giroud, nonostante l’infortunio, spera di recuperare per il prossimo derby milanese. Le sue condizioni saranno da valutare, intanto ecco il suo messaggio di rassicurazioni ai tifosi milanisti: “Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane”

“Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Vado a fare qualche esame. Ma non troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio”.

Le alternative a Giroud: Okafor o Jovic

Ora il Milan farà pressioni per riportare subito Giroud a Milano, evitandogli l’amichevole con la Germania di martedì. Oggi si dovrebbe sapere qualcosa di più sulle sue condizioni. Cosa farà Pioli se Giroud non dovesse farcela? Il tecnico rossonero ha diverse alternative in attacco, con Okafor e Jovic che scalpitano. Jovic cerca di superare una stagione altalenante -in maglia viola- con 13 gol all’attivo, mentre Okafor cerca di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative dopo essere stato notato dal Milan l’anno scorso grazie a un gol segnato proprio contro di loro, come avversario, con la maglia del Salisburgo.

Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo l’infortunio di Giroud

Il web intanto è in tilt: “E se non dovesse giocare Giroud chi sarebbe il rigorista? Sto impazzendo Datemi il derby ora”. . C’è anche chi ironizza ricordando un gol dell’attaccante in girata proprio contro l’Inter: “SI È GIRATO (la caviglia) GIROUD. Aperte le candidature su chi batterà i rigori in Inter-Milan“.

C’è poi chi fa del vittimismo: “Problema al piede per Giroud che esce molto dolorante dopo 25 minuti La prima vittima delle nazionali è, ovviamente, un tesserato dell’AC Milan manco a dirlo”. E c’è anche chi non crede alla gravità dell’infortunio pensando che Giroud voglia tornare a casa anticipatamente: “Non sento più il ginocchio, mi sono messo a piangere per il dolore. L’interista più simpatico: “si tratta di pretattica”.