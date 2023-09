Infortunio Giroud, il giocatore del Milan lascia il campo in Francia-Irlanda: problema alla caviglia

Il giocatore del Milan, Olivier Giroud, ha lasciato il campo dopo circa 25 minuti di gioco nel corso del match tra Francia e Irlanda valido per le qualificazioni ai prossimi Europei per un problema alla caviglia

Ultimo aggiornamento 07-09-2023 22:00

Momento di tensione per i tanti tifosi della Francia e del Milan dopo che Olivier Giroud ha lasciato il campo nel corso del match tra Francia e Irlanda, valido per le qualificazione agli Europei 2024.

Infortunio alla caviglia, Giroud lascia il campo

Dopo circa 25 minuti di gioco Olivier Giroud ha lasciato il campo nel corso del match tra la Francia e l’Irlanda valido per il gruppo B delle qualificazioni ad Euro 2024. Al suo posto è entrato il giocatore dell’Inter, Marcus Thuram. Dopo pochi minuti di gioco c’è stato un primo contrato preoccupante per il giocatore del Milan che però ha continuano a giocare e solo in seguito ad un nuovo scontro con un avversario con la caviglia che gli è rimasta sotto, ha deciso di lasciare l campo sulle sue gambe ma zoppicando vistosamente.

Milan verso il derby con la preoccupazione Giroud

Subito dopo la sua uscita dal campo, le telecamere hanno ripreso Olivier Giroud seduto in panchina con un vistoso impacco di ghiaccio attorno alla caviglia. Data la sua espressione è possibile pensare che non si tratti di un problema serio ma le sue condizioni sono comunque molto preoccupanti per il Milan visto che dopo la sosta delle nazionali è in programma il derby contro l’Inter, con l’attaccante francese reduce da uno spettacolare inizio di stagione.

Giroud, l’infortunio scatena la rabbia dei tifosi

Sui social la notizia dell’infortunio di Olivier Giroud rimbalza immediatamente: “Avete mai visto l’Inter affrontare una squadra che non avesse almeno 3/4 titolari fuori uso? Io non lo ricordo”. Anche Nice se la prende con l’Inter: “Per il centesimo anno di fila, l’Inter verrà premiata come la squadra più fortunata al mondo”. Mentre c’è chi se la prende con la sosta per le nazionali: “Qui per ricordare che queste maledette pause nazioni non sono a niente se non a far infortunare i giocatori”.