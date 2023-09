Euro 2024 qualificazioni: occhi puntati su Francia-Irlanda e Olanda Grecia

Quinta giornata per le qualificazioni verso gli Europei 2024: la Francia ospita l’Irlanda, sfida interessante tra Olanda e Grecia. Domani in campo la Spagna sul campo della Georgia di Kvaratskhelia

Ultimo aggiornamento 07-09-2023 18:27

Si scende in campo per il quinto turno di qualificazioni ai prossimi Europei. Per l’Italia ancora un paio di giorni di attesa prima della sfida in casa della Macedonia del Nord in programma sabato alle ore 20.45. Ma la tornata di partite potrebbe fornire già primi spunti interessanti con molte squadre anche importanti chiamate a vincere.

Georgia-Spagna: Kvaratskhelia spaventa gli iberici

Con il talento di Kvaratskhelia, la Georgia prova a sognare qualcosa di importante e per saggiare le sue ambizioni niente di meglio che il confronto con una delle migliori squadre del continente come la Spagna. Sfida casalinga per la squadra georgiana che però dopo 3 partite ha conquistato solo 4 punti e insegue la Scozia prima nel girone a punteggio pieno. Match fondamentale per la Spagna che dopo due gare giocate ha solo 3 punti.

Qualificazioni Euro 2024, il programma del 5° turno

Si torna in campo per le qualificazioni verso gli Europei del 2024 con sfide molto interessanti e che possono già delineare molto in chiave futura. Questo il programma completo: