Napoli, caso Kvaratskhelia: l’agente fa chiarezza e rassicura i tifosi

Il procuratore del talento georgiano ha ribadito che il giocatore non ha alcuna intenzione di andare via, rimettendo a De Laurentiis la decisione sul rinnovo di contratto

07-09-2023 17:48

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli, almeno per ora: Kvicha Kvaratskhelia non ha alcuna intenzione di lasciare il club azzurro, né di puntare i piedi per questioni riguardanti il rinnovo di contratto. Dopo il comunicato choc della società di due giorni fa, l’agente dell’asso georgiano s’è di fatto allineato alle parole dettate da Aurelio De Laurentiis.

L’agente: Kvaratskhelia resta al Napoli

Kvicha Kvaratskhelia non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli. Lo dice chiaramente Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante georgiano, che intervistato da Calcionapoli24 spiega che, almeno per il momento, i tifosi azzurri non devono temere l’addio del loro idolo.

Kvaratskhelia, l’agente si allinea al comunicato del Napoli

Non solo: Jugeli di fatto conferma quanto dichiarato dal Napoli con il comunicato-choc di due giorni fa, quello che definiva “caz…te” le notizie riguardanti una presunta trattativa tra il club e gli agenti di Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto, in scadenza nel lontano 2027. “Col Napoli abbiamo un rapporto fantastico e non c’è alcuna discussione sul rinnovo perché siamo contenti del contratto che abbiamo”, dichiara Jugeli.

Kvaratskhelia: l’agente ringrazia il Napoli e De Laurentiis

Più avanti Jugeli conferma la totale fiducia nella gestione del giocatore da parte del Napoli e del presidente De Laurentiis. “Non siamo mai stati scontenti a Napoli – continua l’agente – e ne approfitto per ringraziare De Laurentiis che è una persona fantastica. Se lui ritiene opportuno rinnovare siamo pronti alla trattativa, ma ora siamo contenti di tutto. Se un domani Kvara sarà pronto per Real o Barcellona, sarà una questione che verrà valutata in futuro”.

Il padre di Kvaratskhelia sullo stipendio al Napoli

La versione di Jugeli è stata poi confermata anche da Badri Kvaratskhelia, padre dell’attaccante azzurro. “La mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Kvara – ha dichiarato l’uomo -. Voglio che i tifosi sappiano che lui non vuole cambiare club e darà tutto per il Napoli”.