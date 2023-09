Napoli-Lazio, Rudi Garcia non cerca alibi e spiega il motivo della sostituzione di Kvaratskhelia

Rudi Garcia ammette la superiorità della Lazio nel secondo tempo e spiega i motivi della sostituzione di Kvaratskhelia. Politano rivela l'errore commesso dagli azzurri

02-09-2023 23:57

Blackout totale per gli uomini di Rudi Garcia. Il Napoli perde in casa contro la Lazio per 1-2. Per il tecnico francese si tratta della prima sconfitta sulla panchina azzurra e in settimana comincerà inevitabile la caccia al colpevole con lui come obiettivo principale. Ma dopo la sconfitta del Maradona, il tecnico è apparso comunque molto sereno in conferenza stampa.

Napoli-Lazio, Garcia rende onore agli avversari

Un buon primo tempo con tante occasioni create e sprecate e un secondo tempo da dimenticare, a fine partita Rudi Garcia prova ad analizzare con grande lucidità la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri che alla fine giudica come “meritata”.

Siamo stati poco veloci nel secondo tempo, meritavamo di essere avanti all’intervallo dopo un buon primo tempo. La Lazio sull’unica occasione è stata in grado di far gol, nel secondo tempo hanno meritato la vittoria. Bisognava pareggiare a tutti i costi quando non si può vincere. Siamo stati molto poco precisi in attacco, su 22 tiri abbiamo sprecato molte palle gol. Dovevamo essere bravi a non perdere duelli e a difendere in undici. Dopo la sosta riprendermo a correre di più.”

Garcia: “Kvaratskhelia non ha i minuti nelle gambe”

In conferenza stampa ha spiegato Rudi Garcia il motivo della sostituzione di Kvaratskhelia: “Ha dimostrato quanto sia forte, oggi ha giocato un buon primo tempo. Non ha ancora i minuti nelle gambe per reggere i 90 minuti, oggi ha un po’ deluso nel secondo tempo ed è per questo che l’ho cambiato. Anche Osimhen è stato di livello inferiore rispetto le scorse partite, oggi non ha fatto la differenza al pari del resto della squadra.”

Politano nel post Napoli-Lazio

È Matteo Politano a fare il punto della situazione nel post gara, dopo la sconfitta degli azzurri: ”È mancata lucidità, la Lazio aspettava di colpirci partendo dal basso. Come dei polli ci siamo fatti schiacciare e abbiamo perso. Nel primo tempo c’è stato un grande inizio di partita. Sugli esterni siamo bravi, oggi abbiamo peccato nello sfruttare le fasce. Abbiamo dei nuovi giocatori che devono inserirsi e a breve avremo un altro Napoli dopo la sosta delle nazionali. Su Spalletti nuovo CT sono già convinto che farà bene.”