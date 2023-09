Napoli-Lazio: Luis Alberto vince e protesta, Sarri si gode Kamada e Guendouzi

Maurizio Sarri ci ha preso gusto a vincere a Napoli. Dopo aver messo lo sgambetto agli azzurri nella scorsa stagione rallentando la corsa verso lo scudetto, ora cancella lo zero dalla classifica della Lazio vincendo ancora una volta e infliggendo a Rudi Garcia una sconfitta pesante.

Quella vista contro il Napoli è stata una Lazio molto diversa dalle prime due giornate di campionato soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento.

Top e flop dellaàpartita Napoli-Lazio, valevole per la 3a giornata di serie A 2023/2024: benissimo Luis Alberto e Felipe Anderson, blackout per gli azzurri

Stasera contro il Napoli abbiamo avuto una mentalità feroce, siamo andati oltre gli eventi che ci potevano mettere in affanno. In alcune partite puoi fare meglio o peggio ma la mentalità dovrebbe essere sempre quella.

Nella notte del Maradona, la Lazio ha trovato il giusto apporto dai nuovi arrivi con Kamada (autore del gol vittoria) e Guendozi che hanno avuto un grande impatto sulla partita e Sarri prova a spiegare cosa si aspetta da loro.

Lo scorso anno qui abbiamo fatto una partita simile forse con meno palle gol. Il tempo ci dirà su Kamada , ha grandi qualità tecniche e deve crescere senza cercare di stressarlo sui 60-65 minuti. Ora purtroppo va in nazionale, mentre Guendozi aveva fatto i preliminare di Champions ed era molto più avanti: ha faccia tosta e capacità di apprendere velocemente. Ci può dare una mano importante.

Nella ripresa la Lazio ha vissuto una situazione paradossale con i due gol segnati che avrebbero potuto chiudere il match con largo anticipo ma che sono stati cancellati da due decisioni del Var.

Nella ripresa abbiamo fatto una partita di dominio, in cui abbiamo segnato per due volte il gol del 3-1. Mi dispiace per i gol annullati, il primo sembrava buonissimo mentre del secondo si può discutere tutta la notte.