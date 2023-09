Sarri spiega motivo gestaccio ai tifosi del Napoli ma non si placa la bufera

Il tecnico della Lazio immortalato in un video mentre mostra il dito medio a un fan alla stazione di Afragola. ecco la motivazione dell'ex azzurro

02-09-2023 10:35

Quando era allenatore del Napoli, nel pullman che lo stava conducendo all’Allianz Stadium per la sfida alla Juventus, Maurizio Sarri mostrò – immortalato dalle telecamere – il dito medio ai tifosi juventini che rumoreggiavano al passaggio del bus. Ora l’attuale tecnico della Lazio ha concesso il bis del gestaccio, ma proprio nei confronti dei napoletani al suo arrivo in città.

Sarri mostra il dito medio a un tifoso

L’episodio è accaduto alla stazione di Afragola ieri, quando la Lazio è sbarcata in vista del match di stasera al Maradona. Ha fatto il giro del web un video amatoriale in cui si sente un tifoso azzurro urlare forza Napoli e subito dopo viene inquadrato Sarri che alza il dito medio.

La prima spiegazione di Sarri per il gestaccio

A fare chiarezza è stato inizialmente il direttore del portale Napolimagazine, Antonio Petrazzuolo, che sul suo sito ha scritto: “In merito al video del dito medio che sta circolando in rete, ho chiesto a Sarri delle delucidazioni: il mister mi ha assicurato di essersi arrabbiato con un signore (che nel video è sulla sua destra) che lo stava apostrofando male, mentre sulla sua sinistra c’erano tifosi del Napoli con cui si è fermato a firmare delle maglie. Sarri mi ha anche ribadito che non manderebbe mai a quel paese i tifosi del Napoli, essendo lui stesso, come noto, tifoso azzurro da bambino”.

Il tweet di Sarri sul dito medio

Successivamente, in tarda serata, sul profilo ufficiale della Lazio su twitter Sarri ha aggiunto: «Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli».

I tifosi del Napoli non perdonano Sarri

Spiegazioni che non bastano ai napoletani, avvelenati nei confronti dell’ex idolo. Fioccano le reazioni: “Per il suo stile raffinato quando era a Torino lo chiamavano “il benzinaio“, offendendo una categoria importante per la mobilità di tutto il Paese”, oppure: “E’ stato a Napoli 3 anni vestendo i panni di Masaniello, dichiarando amore per la città e per la squadra; è scappato per inseguire soldi e un pò di gloria. A chi lo attaccava ha sempre detto che lui amerà sempre Napoli. Ieri lo ha dimostrato”

C’è chi scrive: “Una vera delusione!!! Niente da dire alla fine l’indole “viene fuori” “Nun sputa’ ncielo ca’ nfaccia te torna”…” e poi: “Personalmente ho iniziato a vomitare su Sarri nel momento in cui ha deciso di firmare per la Juventus” e anche: “è un disadattato e deficiente. Ottimo allenatore ma come persona meglio rinchiuderlo in uno zoo”.