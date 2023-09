Dito medio a un tifoso: la versione di Sarri al gesto che scalda la vigilia di Napoli-Lazio

Maurizio Sarri protagonista di un siparietto non proprio simpatico, con un video che lo immortala mostrare il medio a un tifoso del Napoli. In serata, arriva la versione del tecnico

Maurizio Sarri scalda la vigilia di Napoli-Lazio con un brutto gesto in direzione di un tifoso azzurro presente in stagione all’arrivo della squadra biancoceleste. Domani si attende un clima caldissimo al Maradona per il grande ex tecnico dei partenopei. In serata, arriva anche la versione di Sarri a svelare il motivo del gesto.

Sarri e Napoli ai ferri corti

Che Maurizio Sarri e il Napoli non si siano lasciati nel migliore dei modi è risaputo. I rapporti tra la calda piazza partenopea e l’ex allenatore azzurro sono completamente sfilacciati, con le scelte professionali del tecnico a cancellare ogni possibilità di ricucire e gli anni fatti di bel gioco e uno scudetto sfiorato.

Il video del gestaccio di Sarri a un tifoso

Normale, dunque, che il ritorno al Maradona dell’attuale allenatore della Lazio porti con sé inevitabili polemiche, dando il via a sfottò più o meno forti, più o meno diretti. Lo scontro è aperto e un video circolato in queste ore sui social sembra manifestare come Sarri non gradisca il trattamento.

Come si vede dal video, sembra essere bastato un provocatorio “forza Napoli” urlato da un supporter azzurro all’arrivo della Lazio in stazione di Napoli Afragola per portare Sarri a mostrare il medio, in un gestaccio non certo signorile, ma sintomatico di come questa contrapposizione dia fastidio al tecnico biancoceleste, che oggi ha preferito non presenziare alla consueta conferenza stampa della vigilia di un match.

Sarri scalda la vigilia di Napoli-Lazio

Dopo il vaffa è lecito attendersi un clima caldissimo per Sarri domani al Maradona nella sfida tra campioni d’Italia e vice in carica. Il Napoli di Rudi Garcia arriva da due successi consecutivi e domani sera proverà a centrare il tris per proseguire a punteggio pieno. La Lazio, invece, è reduce da un avvio choc, con due sconfitte su due, nei match non certo proibitivi contro il Lecce alla prima e il Genoa alla seconda.

La versione di Sarri

In serata, Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, scrive sui propri profili social e su napolimagazine.com rivelando la versione di Maurizio Sarri:

In merito al video del dito medio che sta circolando in rete, ho chiesto a Sarri delle delucidazioni: il mister mi ha assicurato di essersi arrabbiato con un signore (che nel video è sulla sua destra) che lo stava apostrofando male, mentre sulla sua sinistra c’erano tifosi del Napoli con cui si è fermato a firmare delle maglie. Sarri mi ha anche ribadito che non manderebbe mai a quel paese i tifosi del Napoli, essendo lui stesso, come noto, tifoso azzurro da bambino.