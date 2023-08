Sorteggio Champions: Milan nel girone di ferro, dura per Napoli e Inter, bene la Lazio

Sorteggio Champions agrodolce per le italiane: Milan nel gruppo terribile, Inter e Napoli in due gironi "tosti", mentre la Lazio ha buone chance di passare. L'analisi.

31-08-2023 19:24

Poteva andare meglio, soprattutto per il Milan. Non sarà una passeggiata per l’Inter e neppure per il Napoli. Mentre la Lazio può sognare gli ottavi, da seconda o addirittura da prima nel girone. Questa, in estrema sintesi, la situazione per le italiane dopo il sorteggio dei gironi di Champions. Rossoneri in un gruppo di ferro, contro gli ex Donnarumma e Tonali. Nerazzurri in un girone “tosto”, con due trasferte difficili nella Penisola Iberica. Napoli contro Ancelotti, Braga e…Bonucci. Per la Lazio un girone tutto sommato abbordabile con Feyenoord, Atletico e Celtic.

Champions League: gli otto gironi della prima fase

Questo l’esito del sorteggio, tenuto al Grimaldi Forum di Monte Carlo:

Girone A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray Girone B: Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens Girone C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino

Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino Girone D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow

Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow Girone F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle Girone G: Manchester City, RB Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

Manchester City, RB Lipsia, Stella Rossa, Young Boys Girone H: Barcellona, Porto, Shakhtar, Anversa

Sorteggio Champions, al Milan il compito più duro

Inserito in terza fascia, il Milan ha beccato uno dei gironi più duri possibili, anche in linea teorica. Il Paris Saint-Germain dell’ex Donnarumma ha tenuto Mbappé e punta come al solito a far bene nella coppa più prestigiosa. Ha le stelle per fare molta strada, così come del resto il Borussia Dortmund, nobile del calcio tedesco ancora scottata dall’esito dell’ultima Bundesliga e desiderosa di riscatto anche in Europa. Molto difficile anche l’avversario uscito dall’ultima fascia, il Newcastle del fresco ex Tonali: gestito dal fondo sovrano saudita, è stato costruito senza risparmio e ha i mezzi per ben figurare in Premier e in Champions.

Champions, gironi complicati per Inter e Napoli

Destino simile per Napoli e Inter. Gli azzurri, teste di serie grazie allo scudetto vinto, hanno pescato l’avversario più temuto tra quelli in seconda fascia: il Real Madrid dell’ex Ancelotti. Non sarà semplice neppure a Braga, squadra di alto lignaggio del campionato portoghese, e neppure contro l’Union Berlino di due vecchie conoscenze (si fa per dire) del calcio italiano: Bonucci e Gosens. Complicato anche il cammino dell‘Inter, che ritrova il Benfica, già affrontato e battuto ai quarti della scorsa edizione, e che ha preso una delle maggiori insidie tra le squadre in quarta fascia: la Real Sociedad. Da non sottovalutare neppure la trasferta austriaca contro il Salisburgo, squadra che fa parte della galassia Red Bull.

Champions, dal sorteggio buone possibilità per la Lazio

Poteva andare decisamente peggio, invece, alla Lazio. La formazione di Sarri ha pescato la testa di serie sulla carta meno quotata, il Feyenoord campione d’Olanda, che però lo scorso anno in Europa League ha creato non pochi problemi. Dalla seconda fascia ecco uscito un ex che evoca dolci ricordi: il Cholo Simeone, col suo Atletico Madrid. Dalla quarta fascia, invece, ecco il Celtic Glasgow, formazione che domina da anni in Scozia ma che in Europa non va mai troppo lontano. Per Immobile e soci c’è la possibilità di centrare la qualificazione.

Champions League: gli altri quattro gironi

Questo per quel che riguarda le italiane. E le altre? Affascinante il girone A, che comprende due big, Bayern Monaco e Manchester United, e due squadre sulla carta meno quotate: Copenaghen e Galatasaray (dove giocano Icardi e Mertens). Arsenal nel girone B insieme a Siviglia, Psv Eindhoven (vecchia-nuova squadra di Lozano) e Lens. È andata bene a Guardiola, nominato miglior allenatore della passata stagione, che con il suo Manchester City ha pescato Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. Strada spianata anche per il Barcellona nel gruppo H con Porto, Shakhtar (che giocherà le partite interne ad Amburgo) e Anversa.