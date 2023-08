Champions, le qualificate: Galatasaray e Braga alla fase a gironi, possibili rivali per le italiane

Galatasaray e Braga si aggiungono alle qualificate alla fase a gironi: Icardi e Mertens mine vaganti al sorteggio di venerdì. Passaggio del turno pure per lo Young Boys.

29-08-2023 23:23

Missione compiuta per Galatasaray, Braga e Young Boys; per Molde, Panathinaikos e Maccabi Haifa la scialuppa di salvataggio dell’Europa League. Definite altre tre protagoniste della fase a gironi di Champions, tre potenziali antagoniste per Napoli, Lazio, Inter e Milan. Restano da sciogliere i dubbi, a questo punto, sulle ultime tre qualificate al termine del lungo e tortuoso percorso dei playoff estivi.

Playoff: Icardi a segno, il Galatasaray passa il turno

Dopo il 3-2 dell’andata in Norvegia, Galatasaray a segno anche tra le mura amiche. Di Icardi su rigore la rete che sblocca il risultato dopo appena 7′, ma il Molde non molla e a metà ripresa trova il gol che riaccende le speranze con Hestad. I turchi tremano, Mertens esce dal campo nel finale e il pubblico di Istanbul ha un brivido quando ai norvegesi è annullato un gol per fuorigioco. Nel finale Angelino su punizione scaccia i fantasmi e regala la qualificazione ai suoi: 2-1. Galatasaray che nella fase a gironi potrà contare su due acquisti top: Ziyech e Zaha.

Champions, passano anche Braga e Young Boys

Festa grande anche per il Braga, che si aggiunge a Benfica e Porto portando a tre il contingente portoghese nella fase a gironi. Dopo il 2-1 dell’andata, i lusitani passano di misura anche sull’infuocato campo del Panathinaikos: decide un gol di Bruma a 7′ dalla conclusione. Tutto facile, invece, per gli svizzeri dello Young Boys a spese del Maccabi Haifa. Israeliani travolti 3-0, il match d’andata s’era chiuso senza reti. Di Itten, Seck (autogol) e Ugrinic le firme in calco al successo della formazione bernese.

Champions, gli altri playoff: il clou è Psv-Rangers

Mercoledì sera gli ultimi tre appuntamenti dei playoff. Tre sfide dal punteggio estremamente in bilico, tra cui spicca il confronto tra Psv Eindhoven e Glasgow Rangers: in Scozia, all’andata, è finita 2-2. Olandesi che, in caso di qualificazione, potrebbero contare nella fase a gironi su un campione d’Italia in carica, Lozano, prossimo al ritorno a Eindhoven. L’Aek Atene deve provare a ribaltare lo 0-1 del primo match contro l’Anversa, mentre il Copenaghen parte dall’1-0 davanti ai propri tifosi contro i polacchi del Rakow Czestochowa.