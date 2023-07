Caso Lozano nel Napoli: non gioca più e De Laurentiis vuole 20 milioni

Lozano è l'ultimo caso spinoso del Napoli sul fronte rinnovi: il messicano non accetta proposte al ribasso ed è sul mercato. La richiesta di De Laurentiis è alta e c'è un rischio.

30-07-2023 12:54

Il nodo più spinoso, quello relativo al rinnovo di Victor Osimhen, è in via di risoluzione: nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis dovrebbe dare il grande annuncio sul prolungamento del bomber nigeriano, che rimarrà dunque in azzurro anche nella prossima stagione. In precedenza si era messa a posto un’altra questione, quella riguardante Piotr Zielinski: il polacco, pur di rimanere a Napoli, ha accettato la proposta al ribasso formulata dal club, inferiore addirittura a quella prospettata dalla Lazio del suo ex mentore, Maurizio Sarri. Ma c’è un ultimo “caso” tra i campioni d’Italia. Riguarda Hirving Lozano.

Niente rinnovo per Lozano, il Napoli valuta le offerte

La situazione contrattuale del Chucky è simile a quella di Zielinski e probabilmente De Laurentiis alludeva anche e soprattutto a entrambi quando qualche giorno fa, dal palco di Dimaro-Folgarida, tuonò minaccioso contro i giocatori in scadenza: “Ora vedremo chi ama veramente il Napoli”. Se Piotr ha dato una risposta eloquente, e se Osimhen non ha spinto in alcun modo per un’eventuale cessione o per un rinnovo “monstre”, diverso sembra l’atteggiamento del messicano. Lozano guadagna quattro milioni e mezzo di euro, ma di fronte alla prospettiva di un rinnovo al ribasso – tre milioni a stagione – ha storto il naso.

Lozano-De Laurentiis, confronto di mercato a inizio ritiro

A inizio ritiro Lozano e De Laurentiis hanno avuto un confronto “pubblico”, dai toni molto sereni, prima di un allenamento del Napoli. Il messicano, alle prese con la riabilitazione post infortunio, e il presidente hanno discusso tranquillamente del futuro. Chi era ai bordi del campo ha riportato un passaggio delle parole di Adl: “Chucky, portami venti milioni e ti libero”. I due si sono salutati con una stretta di mano. Ma i venti milioni non si sono visti. Si parla di un interessamento del Los Angeles, squadra della MLS, ma per una cifra vicina ai 7-8 milioni. Troppo pochi per quelle che sono le richieste del Napoli.

Napoli, Lozano escluso anche dall’amichevole con l’Hatayspor

Nel frattempo Lozano, che ormai ha recuperato a livello fisico, è l’unico del Napoli a non mettere piede in campo. Era in distinta contro la Spal, dove è rimasto in panchina per tutta la partita. Ed è stato l’unico a non entrare neppure contro l’Hatayspor, nella prima delle quattro amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro. Il Chucky ha lasciato il campo col volto corrucciato, mentre i tifosi lo acclamavano. Il rischio fondato è che, non dovessero arrivare offerte ritenute consone, possa essere spedito sistematicamente in tribuna, come accaduto qualche anno fa con Milik. E il Napoli, nel frattempo, avrebbe già bloccato il suo sostituto: Tete dello Shakhtar, che può arrivare a parametro zero.