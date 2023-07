Napoli-Osimhen, rinnovo a un passo: cifre e dettagli su ingaggio e clausola

Nonostante le sirene estere, Osimhen è pronto a legarsi al Napoli fino al 2027. Ingaggio da top player per il nigeriano con clausola rescissoria non superiore ai 140 milioni.

28-07-2023 15:06

Nonostante le sirene arabe e lo spettro dietro l’angolo del Paris Saint-Germain, il matrimonio tra il Napoli e Victor Osimhen è destinato a continuare. Proprio così: il rinnovo dell’attaccante nigeriano col club campione d’Italia di cui è stato assoluto trascinatore è ormai a un passo. La seconda parte del ritiro azzurro a Castel di Sangro inizia, dunque, sotto una buona stella. I tifosi incrociano le dita e attendono con ansia l’annuncio ufficiale.

Napoli e Osimhen sempre più vicini: i dettagli del nuovo accordo

La trattativa per il rinnovo del contratto dell’ultimo capocannoniere della Serie A è decollata a Dimaro con i diversi incontri che ci sono stati tra il presidente De Laurentiis e il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda. Da quanto filtra, è volontà comune proseguire insieme. Si va verso un rinnovo fino al 2027 con un ingaggio per il giocatore tra i 7 e i 7,5 milioni di euro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, pur di convincere la sua stella il patron sarebbe disposto a rinunciare anche ai diritti d’immagine. Insomma, un contratto da top player.

Napoli-Osimhen: i dettagli della clausola rescissoria

Di recente il vulcanico ADL ha stabilito il prezzo di Osimhen, fissato in 200 milioni di euro. Un chiaro messaggio rivolto soprattutto al Paris Saint-Germain, che rischia di perdere Mbappé. In caso di rinnovo, le pretese del presidentissimo azzurro sono destinate a calare di tanto. Il centravanti classe 1998 nato a Lagos sposa sì il progetto Napoli, ma con una clausola rescissoria non più alta di 130/140 milioni di euro. Ad ogni modo, una cifra che fa contenti tutti.

Osimhen innamorato di Napoli: no alla corte araba

L’ex Lille non ha mai nascosto la sua volontà di approdare, un giorno, in Premier League. Già, un giorno. Ma non ora. Perché a Napoli ci sta benissimo. E perché vuole provare l’assalto alla Champions League con la maglia della squadra che lo ha fatto consacrare a livello planetario. Tutti gli altri possono attendere. Arabia Saudita compresa. Dopo il rifiuto di Mbappé di trasferirsi nella Saudi Pro League, si parla di un possibile assalto a Osimhen. Che, però, non vuole saperne. Anche al cospetto di un’offerta faraonica da 100 milioni l’anno.