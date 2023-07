Mbappé dice no, Osimhen ora è la priorità degli arabi: gli scenari

Sembrava avviata a una felice conclusione la trattativa per il rinnovo del bomber nigeriano con gli azzurri ma ora entrano in ballo i milioni arabi

27-07-2023 09:44

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

De Laurentiis non dorme sonni tranquilli. La bomba arriva dalla Francia: Mbappé dice no all’offerta da mille e una notte degli arabi e, ora, l’Al-Hilal, è pronto a fiondarsi su Victor Osimhen. Il Napoli, dunque, deve dare un’accelerata all’operazione rinnovo, altrimenti corre il serio rischio di perdere la sua stella.

Mbappé, no categorico all’Arabia: vuole solo il Real Madrid

Ricostruiamo la vicenda. Il Paris Saint-Germain è in rotta col fenomeno francese, che ha già un accordo col Real Madrid per trasferirsi nella capitale spagnola una volta scaduto il contratto nel giugno 2024. Nel frattempo, si è fatto sotto l’Al-Hilal, il club che ha già acquistato Koulibaly e Milinkovic-Savic e che sta chiudendo per Verratti, con una proposta di quelle irrinunciabili. Irrinunciabili per tutti, ma non per Mbappé. Trecento milioni al PSG, addirittura 700 a stagione per l’attaccante. Niente da fare. Kylian neppure vuole discuterne. Ha in mente solo il Real, facendo letteralmente infuriare Al-Khelaifi che non può permettersi di perdere a zero il suo giocatore di punta.

E così l’Al-Hilal sarebbe pronto a virare su Osimhen

Finora De Laurentiis ha tenuto alla larga tutti i top club del Vecchio Continente, sparando una cifra di 200 milioni per l’ultimo capocannoniere della Serie A. Di recente, il patron del Napoli aveva dichiarato come l’unico club in grado di avvicinarsi al suo gioiello fosse il Paris Saint-Germain.

Sbagliato. Perché, adesso, l’insidia arriva dalla ricchissima Arabia Saudita, secondo l’Equipe. Se l’Al-Hilal dovesse presentarsi con un’offerta monstre, come si comporterebbe il club campano? E Osimhen?

Intanto il Napoli prova a blindare Osimhen con un nuovo contratto

La trattativa per il rinnovo del contratto di Osimhen, in scadenza nel 2025, procede senza sosta da giorni. A Dimaro ADL ha più volte incontrato il procuratore del giocatore Roberto Calenda e il ritiro in Abruzzo potrebbe essere decisivo per sancire un nuovo matrimonio tra il Napoli e l’ex Lille.

In casa azzurri filtra ottimismo: si va verso un biennale da circa 7-7,5 milioni a stagione bonus compresi con una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni valida dalla prossima estate. Una cifra che, quindi, consentirebbe a Osimhen di potersi eventualmente liberare dalla squadra campione d’Italia in modo piuttosto agevole. Sempre che gli arabi non facciano saltare il banco già nei prossimi giorni.