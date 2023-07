Mbappé, l’ordine dal Qatar: dategli 1 miliardo di euro per rinnovare col Psg

Il presidente del club parigino sarebbe pronto a offrire all’attaccante un maxi-contratto della durata di 10 o 11 anni per evitare di perderlo a parametro zero nel 2024

20-07-2023 18:06

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una maxi-operazione da 1 miliardo di euro per trattenere Kylian Mbappé al Psg: è quella che Nasser Al-Khelaifi, presidente qatariota del club parigino, avrebbe avviato pur di evitare la fuga del fuoriclasse francese, da mesi nel mirino del Real Madrid.

Lo stallo tra Mbappé e il Psg

La situazione di stallo tra il Psg e Kylian Mbappé potrebbe essere risolta da un clamoroso rilancio da parte della proprietà qatariota del club parigino. La condizione di Mbappé è nota, l’attaccante francese ha comunicato da tempo di non voler rinnovare il contratto con scadenza 2024 con il Psg, ma nei giorni scorsi lo stesso Nasser Al-Khelaifi è stato categorico: “rinnovo o cessione, non possiamo perdere gratis il miglior giocatore del mondo tra un anno”.

Psg, pronta maxi offerta da un miliardo a Mbappé

Dopo giorni di stasi, Al-Khelaifi avrebbe in mente una mossa a sorpresa per risolvere il caso Mbappé. Secondo gli spagnoli di Defensa Central, Mbappé starebbe per ricevere una maxi-proposta direttamente dal Qatar per un prolungamento di contratto da record: la proprietà del Psg è pronta a investire fino a 1 miliardo di euro pur di trattenere il suo fuoriclasse. Questa somma di denaro verrebbe “spalmata” nel contratto più lungo mai visto nel calcio professionistico europeo, della durata di 10 o 11 anni.

Psg, l’offerta a Mbappé per battere il Real Madrid

Di fatto, dunque, il Psg sarebbe pronto a legare a sé Mbappé per una decade, trasformando l’attaccante in uno dei calciatori più ricchi di sempre. Una mossa che prenderebbe in contropiede il Real Madrid, che da mesi sarebbe al lavoro per riuscire a strappare Mbappé al Psg e fargli indossare la “camiseta blanca”.