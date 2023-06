Mbappé rompe col PSG: "Non rinnovo". È sul mercato, Real Madrid alla finestra

Kylian Mbappé ha avvisato il PSG che non intende esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto. L'attaccante è ufficialmente sul mercato, Real Madrid pronto a prenderlo.

12-06-2023 23:13

Riparte la telenovela Mbappé. Una rivelazione lanciata dall’Equipe promette infatti di infiammare il prossimo mercato estivo. Il fuoriclasse francese, infatti, ha mandato quest’oggi una lettera formale al Paris Saint-Germain nella quale ha avvisato il club che non attiverà, in nessun caso, l’opzione per prolungare il contratto. Questo, almeno, è lo scoop dell’autorevole testata parigina, che ha già infiammato i rumors di mercato in tutta Europa.

Mbappé, lettera al Paris Saint-Germain: “Non rinnovo”

Il contratto di Mbappé scade a giugno 2024, ma una clausola prevista nell’accordo raggiunto lo scorso anno tra Mbappé e il presidente del PSG Al-Khelaifi prevede esplicitamente che l’attaccante possa decidere di esercitare un’opzione per il rinnovo automatico per un’altra stagione. I legali di Mbappé, nonostante non fosse loro formalmente richiesto, hanno fatto sapere al club di non essere intenzionati a esercitare tale opzione. Questo, naturalmente, apre le porte a clamorosi scenari di mercato.

Il grosso rischio del PSG: perdere a zero Mbappé nel 2024

Secondo i regolamenti internazionali, infatti, un calciatore in scadenza di contratto può raggiungere accordi e persino firmare nuovi contratti con altri club a partire dal primo gennaio dell’anno in scadenza. Mbappé, dunque, potrebbe liberarsi a parametro zero tra pochi mesi: una sorta di beffa per un club come il PSG che, pur di continuare ad avvalersi delle sue prestazioni, ha messo in campo l’anno scorso un’offerta faraonica. Paris Saint-Germain che, appena pochi giorni fa, ha salutato un’altra icona del calcio mondiale: Leo Messi.

Per L’Equipe non ci sono dubbi: c’è lo zampino del Real Madrid

In agguato, secondo L’Equipe – e non soltanto – c’è il Real Madrid dell’ineffabile Florentino Perez. Non è un mistero che i Blancos seguano da anni le evoluzioni di Mbappé, con cui avevano quasi raggiunto un accordo nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Poi tutto naufragò per l’intervento diretto di Al-Khelaifi, ma adesso l’assalto alla stella del calcio francese e internazionale sembra poter andare a buon fine. I tifosi del Real pregustano l’arrivo di un altro fuoriclasse al Bernabeu: prenderebbe il posto di un altro francese, Benzema, recentemente sbarcato in Arabia Saudita.