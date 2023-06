Benzema e l'Al-Ittihad: “Scelta perché sono musulmano”

L'ex attaccante del Real Madrid ha rilasciato la prima intervista da quando ha deciso di giocare in Arabia Saudita

09-06-2023 13:07

Karim Benzema non arricchirà il campionato saudita solo per soldi, ma anche per motivi religiosi. E’ stato lo stesso attaccante dell’Al-Ittihad, ex Real Madrid, a spiegarlo nella prima intervista da quando ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita: “Perché Al-Ittihad? É uno dei migliori 5 club in Arabia Saudita. É un club che vede moltissima passione dai suoi fan e ha diverse coppe. L’Arabia Saudita? Perché sono musulmano ed è un Paese musulmano. Ho sempre voluto vivere qui”. Il bomber francese ha firmato un contratto di tre anni con il club di Gedda e sfiderà Cristiano Ronaldo.