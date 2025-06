Psg, Luis Enrique controcorrente: le parole su Messi prima della sfida e il titolo dell'Equipe

Il tecnico del Psg ritrova parte del suo passato contro il Miami ma per Messi l'accoglienza dell'Equipe non è delle migliori, la polemica

E’ Atlanta ma sembra la Barcellona di qualche anno fa, che suscita ricordi sicuramente piacevoli in tutti gli appassionati di calcio. Solo che oggi di blaugrana non c’è più traccia e Luis Enrique è dall’altra parte della barricata rispetto ai suoi ex giocatori. Il tecnico del Paris Saint-Germain affronterà l’Inter Miami di Messi, Mascherano e Sergio Busquets in una partita che ha definito “speciale dal punto di vista emotivo”. In palio ci sono i quarti del Mondiale per Club.

L’emozione di Luis Enrique per l’abbraccio con gli ex

Il legame personale c’è e rimane. Luis Enrique lo ha raccontato chiaramente nella conferenza di vigilia di Inter Miami-Paris Saint-Germain, una partita che contiene dentro tante storie. Non manca l’emozione per il confronto con Lionel Messi e gli ex compagni del Barcellona, ma la concentrazione resta massima. Anche perché in palio c’è un obiettivo importante come i quarti di finale del Mondiale per Club: “È il migliore della storia e quello che più sottolineo è la sua longevità, la sua continuità ai massimi livelli, giocando ogni tre giorni. Ho avuto la fortuna di vincere tutto come allenatore con lui in quei tre anni, ma anche di godermi in allenamento le sue incredibili prestazioni, che appartengono a un’altra condizione. Una capacità di gestione, di movimento. Sarà una partita speciale dal punto di vista emotivo”.

Oltre alla Pulce, nelle fila dei rosanero, ci sarà anche Sergio Busquets che era il perno centrale del magico centrocampo del Barcellona di qualche anno che conteneva anche Xavi e Iniesta. L’allenatore, poi, è Javier Mascherano, un altro portatore sano dei concetti di calcio espressi da quella grande squadra.

L’ambizione del PSG che vuole vincere tutto

Ma oltre ai sentimenti, sempre e comunque importanti, c’è anche il campo sul quale concentrarsi. Per vincere, il PSG dovrà gestire il possesso palla e imporre il proprio ritmo. Luis Enrique ha avvertito che sarà decisivo riuscire a pressare gli avversari per evitare loro facili ripartenze. La preparazione è stata intensa e l’adattamento al clima e allo stadio climatizzato è stato positivo: tutti elementi che possono aiutare la squadra nella gestione della gara.

La Champions League fa già parte del passato. Il club francese vuole vincere anche in America per coronare una stagione lunga, intensa ma certamente trionfale fino a questo momento. Dunque, affetto per gli ex ma nessun regalo in vista di una giornata nei quali saranno semplici avversari.

Messi e il PSG, l’Equipe punge la Pulce

Ma Lionel Messi non è soltanto un ex Barcellona. La Pulce ha infatti giocato pure nel Paris Saint-Germain, sebbene non abbia un ricordo piacevole di quel periodo. Da questo punto di vista L’Equipe, prestigioso quotidiano francese, ci è andato giù pesante sull’argentino spiegando che non è stato ancora perdonato per un’esperienza nel complesso poco esaltante. Se Luis Enrique è andato controcorrente nello spendere solo belle parole per l’argentino, il quotidiano parigino è stato impietoso col titolo a tutta pagina: “Messi, non tutto è perdonato”.

Non possono essere dimenticate le tensioni irrisolte tra il campione argentino e la squadra parigina, che ha vissuto con lui momenti di gloria ma anche di frustrazione. Questa rivalità non solo riaccende vecchie ferite, ma rende la partita ancora più carica di significato, ponendo Messi e il PSG al centro di un confronto che va oltre il campo.