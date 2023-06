La Juve rinuncia alla Superlega, Al-Khelaifi gongola: "Intelligente riconoscere i propri errori"

Il presidente del Psg e capo dell'Eca: "Le persone intelligenti riconoscono i propri errori"

10-06-2023 13:15

Il presidente dell’Eca Nasser Al Khelaifi ha commentato con soddisfazione la scelta della Juventus di lasciare la Superlega: “Le persone intelligenti che riconoscono i propri errori sono sempre benvenute. Penso sia la decisione giusta e intelligente, da parte loro, di lasciare la cosiddetta non-così-Super League. Non c’è futuro lì, non c’è progetto, non c’è niente, quindi ha senso tornare in famiglia”.

“È uno spreco di tempo, energia e denaro, e tutto ciò per niente. Quindi è meglio che si concentrino sul club, tornino nella famiglia e al vero ecosistema calcistico. Le persone intelligenti si rendono conto degli errori e li correggono. Quindi penso che sia una grande decisione da parte della Juventus. Ovviamente dò il benvenuto a tutti coloro che si rendono conto del proprio errore. Ed è quello che dovrebbero fare. Vale per la Juventus e per tutti gli altri”, ha detto il patron del Psg riferendosi a Real Madrid e Barcellona.