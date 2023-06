Messi va all'Inter Miami: "Ecco perché ho scelto di non tornare a Barcellona"

Messi spiega il mancato ritorno al Barcellona: "Ho sentito che dovevano vendere o abbassare gli stipendi dei giocatori e la verità è che non volevo affrontare tutto questo".

07-06-2023 21:47

Alla fine è stato lo stesso Messi ad annunciare la sua prossima destinazione. In un’intervista esclusiva a Mundo Deportivo e Sport, il sette volte Pallone d’Oro ha svelato che indosserà la maglia dell’Inter Miami di David Beckham e non quella del Barcellona. Si chiude così una piccola, grande telenovela che ha visto la Pulce passare nel giro di poche ore dalla prospettiva saudita a quella “romantica” del ritorno in Catalogna, per poi sbarcare nel paradiso dorato di Miami e della Mls.

Messi svela la sua prossima destinazione: Miami

Queste le parole di Messi nell’intervista verità all’autorevole testata spagnola: “La verità è che ovviamente volevo davvero tornare al Barça, ero molto entusiasta di poter tornare, ma, d’altra parte, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l’addio che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: aspettare di vedere cosa sarebbe successo e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire”.

La versione di Leo: “Ho pensato a me e alla mia famiglia”

“Volevo prendere la mia decisione, pensando a me stesso, alla mia famiglia – ha spiegato il fuoriclasse argentino -. Anche se ho sentito che si diceva che LaLiga avesse accettato tutto e che andasse tutto bene per il mio ritorno, c’erano ancora molte altre cose da fare. Ho sentito che dovevano vendere giocatori o abbassare gli stipendi dei giocatori e la verità è che non volevo affrontare tutto questo, o assumermi la responsabilità di ottenere qualcosa che avesse a che fare con tutto ciò. Sono già stato accusato di tante cose che non erano vere nella mia carriera al Barcellona ed ero già un po’ stanco, non volevo affrontare tutto questo”.

Le parole di Messi sul mancato ritorno a Barcellona

Messi ricorda: “Quando me ne sono andato la prima volta, LaLiga aveva anche accettato che mi iscrivessero e alla fine non si è potuto fare. Beh, avevo paura che la stessa cosa sarebbe successa di nuovo. Volevo prendere la mia decisione ed è per questo che era un po’ che non mi rivolgevo al Barça. Anche se mi sarebbe piaciuto, non è stato possibile. Sono anche in un momento in cui voglio pensare di più alla mia famiglia. Come dicevo, ho trascorso due anni a livello familiare che sono stati così brutti che non mi sono divertito. Ho avuto un mese spettacolare per aver vinto il Mondiale, ma a parte questo è stata una tappa difficile per me”.