Il padre di Messi: “Leo vorrebbe tornare al Barcellona”

Jorge è anche l'agente dell'argentino e oggi ha incontrato il presidente Laporta: “Speriamo, ma non so ancora niente”

05-06-2023 14:25

A quanto pare ci sono passi avanti per rivedere Leo Messi con la maglia del Barcellona l’anno prossimo dopo l’addio al Psg. Oggi Jorge Messi, papà e agente dell’argentino campione del mondo, ha incontrato il presidente blaugrana Joan Laporta e poi ha fatto alcune dichiarazioni particolarmente indicative sul futuro della Pulce: “Leo vuole tornare al Barça e lo vorrei anche io. Lo speriamo ma non so ancora niente. Gli piacerebbe, ne abbiamo già parlato l’altro giorno con il presidente. Dobbiamo parlare di milioni di cose, ma a lui piacerebbe molto tornare”.