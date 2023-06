Messi vicino all'Inter Miami: potrebbe sorridere anche il Barcellona

Il sette volte Pallone d'Oro potrebbe giocare in Mls dopo il ritorno per un anno al Camp Nou.

07-06-2023 17:05

Stano alle ultime indiscrezioni, Lionel Messi avrebbe deciso dove giocare la prossima stagione. Il sette volte pallone d’Oro, reduce da due stagioni non positive col Psg, ha salutato il club francese ricoperto dai fischi dei tifosi parigini. Adesso la Pulce ha voglia di tornare a essere felice: si sta parlando anche di un possibile ritorno al Barcellona, ma nelle ultime ore sembra aver preso quota un’altra meta.

Il 35enne argentino infatti potrebbe firmare un contratto pluriennale e ricchissimo con la MLS, destinazione Inter Miami, come ha dichiarato il suo biografo Guillem Balague su Twitter “Messi ha deciso: Inter Miami”. Una meta che anche in passato è stata accostata a Messi, da sempre contento in caso di addio al “calcio che conta” di sbarcare alla corte di David Beckham.

Messi però sarebbe ben felice anche di tornare a giocare al Camp Nou: il campione del mondo albiceleste potrebbe quindi firmare con l’Inter Miami ma tenendo la porta aperta al Barcellona. Come scrive L’Equipe, resta vita l’ipotesi di un prestito di 12 mesi proprio ai catalani per poi tornare a chiudere la carriera negli Stati Uniti.