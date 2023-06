Il Psg dà l'addio a Messi, il futuro della "pulce" è già scritto

Il club parigino ha annunciato l'addio ufficiale al fuoriclasse argentino Leo Messi, che raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e vestirà la maglia dell'Al Hilal

03-06-2023 21:34

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Dopo due stagioni nella capitale francese, l’avventura di Leo Messi con il Paris Saint-Germain si è conclusa: l’ufficialità, nell’aria da tempo, è arrivata con un tweet da parte del club parigino. “Il club vorrebbe estendere i suoi più calorosi ringraziamenti al sette volte vincitore del Pallone d’Oro, che ha anche alzato un Trophée des Champions e due titoli di Ligue 1 con Les Rouge et Bleu”, annuncia il club francese.

Messi, “solo” due Ligue 1 vinte a Parigi

Il 37enne argentino, oltre al trionfo al mondiale in Qatar, è stato autore di 16 gol in 31 partite nella Ligue 1 appena conclusa, ed è il miglior assist-man del campionato con 16, vicinissimo al record del connazionale Angel Di Maria (18). “Il 29 agosto 2021, a Reims – si legge ancora – la Ligue 1 ha segnato il grande debutto de la ‘Pulce’ nel calcio francese. 74 presenze dopo, l’asso argentino ha segnato la Francia e l’Europa con il suo talento, segnando 32 gol – il primo dei quali contro il Manchester City in Champions League il 28 settembre 2021 – e realizzando 35 assist per il Paris Saint-Germain. Il numero 30 ha anche portato a casa il prestigioso Pallone d’Oro di France Football nel corso della stessa stagione, il settimo di una carriera immensa”.

Messi, ennesimo record con il Psg

Contro lo Strasburgo nella giornata 37 della Ligue 1, Messi ha scritto ancora di più il suo nome nei libri di storia segnando il suo 496esimo gol nei primi cinque campionati europei, stabilendo così un altro incredibile record. “Il Paris Saint-Germain – conclude la nota della società – è orgoglioso di aver avuto tra le sue fila il più grande calciatore di tutti i tempi e, con una certa emozione, augura a Leo molti altri successi per il resto della sua carriera”.

I saluti di Messi e Al-Khelaifi

“Vorrei ringraziare il club, la città di Parigi e la sua gente per questi due anni. Vi auguro tutto il meglio per il futuro”, ha detto Leo Messi. Sul suo addio si è espresso anche il proprietario del Psg, Nasser Al-Khelaïfi: “Vorrei ringraziare Leo Messi per le sue due stagioni a Parigi. Vedere un sette volte vincitore del Pallone d’Oro al Rouge & Bleu e al Parc des Princes, vincere due titoli consecutivi della Ligue 1 e ispirare i nostri giovani giocatori è stato un piacere. Il suo contributo al Paris Saint-Germain e alla Ligue 1 – ha concluso – non può essere sottovalutato e auguriamo a Leo e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro. Grazie Leo”.

Messi raggiungerà Cr7: altro ingaggio da sogno

Il futuro della Pulce sembra essere ben più di un’ipotesi. Niente ritorno romantico (?) a Barcellona: alla fine Messi ha scelto l’Arabia Saudita. Secondo il quotidiano catalano “Sport”, che cita fonti interne al club, l’Al Hilal ufficializzerà l’ingaggio del 35enne fuoriclasse argentino, a fine contratto col Psg, gìà martedì 6 giugno. A convincere Messi il faraonico contratto proposto dai sauditi – si parla di 400 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo all’Al Nassr – e il fatto che la trattativa per il suo ritorno al Barcellona non sia mai davvero decollata: i blaugrana non sarebbero nelle condizioni di presentargli un’offerta formale visti i noti problemi economici e i contatti fra le parti non avrebbero portato a un avvicinamento concreto.