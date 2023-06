Psg, non solo Messi: addio anche a Ramos

Il difensore spagnolo: "Domani sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un'altra tappa della mia vita".

03-06-2023 13:09

Non solo Messi, anche Sergio Ramos è pronto a lasciare il Psg dopo soltanto due stagioni: con il club francese il difensore spagnolo ha collezionato 57 presenze, realizzando cinque gol e contribuendo alle vittorie di due campionati e una Supercoppa francese.

Questo l’annuncio di Ramos: “Domani sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un’altra tappa della mia vita, dirò addio al Psg. Non so in quanti posti ci si possa sentire come a casa, però, senza dubbio, il Psg, la tifoseria e tutta Parigi per me sono stati uno di questi”.